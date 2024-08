Der "Prime Zidane" ist zurück bei Manchester City: Vor allem ein Spieler dürfte von Ilkay Gündogans Rückkehr profitieren

Ilkay Gündogan feierte am Wochenende sein Comeback bei den Skyblues. Er bringt etwas mit, das im Schlussspurt der Vorsaison fehlte.

Real Madrid gegen Manchester City war in den letzten Jahren oftmals das Duell der beiden besten Mannschaften in Europa. Zwischen 2019 und 2024 trafen sie viermal in der K.-o.-Phase der Champions League aufeinander.

Zweimal setzte sich Manchester City durch - 2020 im Achtelfinale und 2023 auf dem Weg zum Titel im Halbfinale. Zweimal hatte Real Madrid das bessere Ende für sich - 2022 im Halbfinale und in der vergangenen Saison im Viertelfinale.

Ilkay Gündogan spielte zwischen 2016 und 2023 bei Manchester City, erlebte also drei K.-o.-Duelle mit den Königlichen mit - und er gewann zwei. Als die Skyblues mit ihm ausschieden, stand der Deutsche jeweils in beiden Partien nicht in der Startelf.

Natürlich ist die Stichprobe viel zu klein, um auf Basis dieser Geschehnisse zu urteilen, dass Gündogan der alles entscheidende Faktor wäre. Auch der Fußball an sich ist dafür viel zu dynamisch, viel zu wechselhaft und viel zu abhängig von Zufällen.

Und doch ist der Gedanke, dass Manchester City seinen Verbindungsspieler und Taktgeber im offensiven Mittelfeld in der vergangenen Saison sehr vermisst hat, sehr naheliegend. Ist die Rückkehr deshalb ein entscheidendes Puzzleteil für Pep Guardiola?