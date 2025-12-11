Real Madrid hat seinen Negativlauf fortgesetzt und am Mittwochabend in der Champions League eine 1:2-Heimniederlage gegen den englischen Spitzenklub Manchester City eingesteckt. Immerhin gab es ein paar Lichtblicke vom zuletzt schwer kriselnden Rodrygo.
"Der Junge ist auf einem anderen Level": Pep Guardiola schwärmt von einem Real-Spieler, der zuletzt arg kriselte
Der Brasilianer, der von Trainer Xabi Alonso auf dem rechten Flügel aufgeboten worden war, erzielte nach einem Zuspiel von Jude Bellingham aus spitzem Winkel sehenswert die zwischenzeitliche Führung für die Hausherren im Bernabeu. Damit schraubte der Brasilianer seine persönliche Erfolgsbilanz gegen die Skyblues weiter in die Höhe: Rodrygo hat mittlerweile fünf Treffer in Duellen mit ManCity markiert, häufiger traf er in Pflichtspielen gegen keinen anderen Kontrahenten.
Dazu beendete Rodrygo auch eine persönliche Durstrecke: Für den Offensivspieler war es das erste Tor nach 32 Spielen ohne Treffer. 1415 Minuten lang hatte er nicht mehr genetzt, nur ein Angreifer blieb in Reals Geschichte länger ohne persönliches Erfolgserlebnis (Rafa Maranon).
- Getty Images Sport
Pep Guardiola über Rodrygo: "Er ist sehr, sehr gut"
Bei allen Rodrygo-Treffern gegen City stand Pep Guardiola an der Seitenlinie. Am Mittwoch suchte er direkt nach dem Abpfiff noch auf dem Spielfeld das Gespräch mit dem 24-Jährigen. Wie der spanische Startrainer anschließend berichtete, gab es dabei viel Lob: "Ich habe ihm gesagt, wie gut er ist", schilderte Guardiola. "Der Junge ist auf einem anderen Level. Ich freue mich, dass er von seiner Verletzung zurück ist. Er ist sehr, sehr gut."
Durchaus bemerkenswerte Aussagen, schließlich kursierten zuletzt wieder Transfergerüchte um Rodrygo und neben dem FC Liverpool galt dabei Manchester City als aussichtsreichster Kandidat auf eine mögliche Verpflichtung.
Das Spiel gegen die Citizens war Rodrygos erster Einsatz über die volle Distanz in dieser Saison. Er bringt es auf 18 Partien, in denen er magere drei Scorerpunkte sammelte. Rodrygo gilt als einer der Spieler, die angeblich nicht gut mit Ancelotti-Nachfolger Alonso zurecht kommen. Ob das Spiel am Mittwoch nun eine Trendwende war und die Abschiedsspekulationen damit abebben, bleibt abzuwarten.
Rodrygo, der im Sommer 2019 für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos verpflichtet wurde, steht beim spanischen Rekordmeister noch bis 2028 unter Vertrag.
Rodrygos Bilanz bei Real Madrid:
- Spiele: 288
- Tore: 69
- Assists: 53
- Gelbe Karten: 14
- Titel: 13