"Der Junge ist auf einem anderen Level": Pep Guardiola schwärmt von einem Real-Spieler, der zuletzt arg kriselte

Bei allen Rodrygo-Treffern gegen City stand Pep Guardiola an der Seitenlinie. Am Mittwoch suchte er direkt nach dem Abpfiff noch auf dem Spielfeld das Gespräch mit dem 24-Jährigen. Wie der spanische Startrainer anschließend berichtete, gab es dabei viel Lob: "Ich habe ihm gesagt, wie gut er ist", schilderte Guardiola. "Der Junge ist auf einem anderen Level. Ich freue mich, dass er von seiner Verletzung zurück ist. Er ist sehr, sehr gut."

Durchaus bemerkenswerte Aussagen, schließlich kursierten zuletzt wieder Transfergerüchte um Rodrygo und neben dem FC Liverpool galt dabei Manchester City als aussichtsreichster Kandidat auf eine mögliche Verpflichtung.

Das Spiel gegen die Citizens war Rodrygos erster Einsatz über die volle Distanz in dieser Saison. Er bringt es auf 18 Partien, in denen er magere drei Scorerpunkte sammelte. Rodrygo gilt als einer der Spieler, die angeblich nicht gut mit Ancelotti-Nachfolger Alonso zurecht kommen. Ob das Spiel am Mittwoch nun eine Trendwende war und die Abschiedsspekulationen damit abebben, bleibt abzuwarten.

Rodrygo, der im Sommer 2019 für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos verpflichtet wurde, steht beim spanischen Rekordmeister noch bis 2028 unter Vertrag.