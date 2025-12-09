Bei der 0:2-Pleite von Real Madrid gegen Celta Vigo am vergangenen Samstag ging es vor allem in den Schlussminuten heiß her. Gleich drei Spieler von Real Madrid sahen die Rote Karte. Zudem kam es zu heftigen Beleidigungen gegen den Schiedsrichter.
"Verdammter Idiot": Brisante Details zum Eklat bei Real Madrid enthüllt
Die Aufnahmen von DAZN zeigten im Anschluss, wie die Spieler von Real Schiedsrichter Alejandro Quintero Gonzalez massiv unter Druck setzten. "Mehr, mehr. Hol mehr raus. Mehr Rote Karten. Schmeiß alle raus, schmeiß uns alle raus!", rief Vinicius Junior provokant. Jude Bellingham legte noch eine Schippe drauf und bezeichnete Quintero Gonzalez als "verdammten Idioten". Im Gegensatz zu drei seiner Kollegen erhielt der ehemalige Dortmunder jedoch nur Gelb und kam vergleichsweise glimpflich davon.
All dem vorausgegangen war der Platzverweis von Fran Garcia, der innerhalb einer Minute zwei gelbwürdige Fouls beging und damit den Stein ins Rollen brachte. Der Spanier musste in der 64. Minute beim Stand von 0:0 vom Platz, woraufhin die Nerven im Team blank lagen. Es folgte Alvaro Carreras, der sich in der ersten Minute der Nachspielzeit zu heftig beim Schiedsrichter beschwerte und zunächst Gelb, direkt danach Rot sah. Auch von der Bank erhielt Endrick die Rote Karte, nachdem er die Coaching-Zone verlassen und schreiend auf den vierten Offiziellen zugegangen war.
Real Madrid: Nicht der erste Vorfall dieser Art
Für Real war es die zweite Niederlage in der Liga in dieser Saison. Dadurch vergrößerte sich der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona, der sein Spiel gegen Real Betis Sevilla mit 5:3 gewann, auf vier Punkte.
Nicht nur die Spieler stehen aktuell unter Druck - besonders Trainer Xabi Alonso gerät zunehmend unter Zugzwang. Bei einer weiteren Niederlage gegen Manchester City am Mittwoch in der Champions League könnte Alonso laut spanischen Medien sogar seinen Posten verlieren. Gleichzeitig laufen die Spekulationen über mögliche Nachfolger bereits auf Hochtouren.
Neben den schwachen Ergebnissen sorgt auch das angespannte Verhältnis zwischen Alonso und Teilen der Mannschaft für Schlagzeilen. In der Kabine herrsche ein regelrechter "Kalter Krieg", berichten spanische Medien. Besonders Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Jr. und Federico Valverde sollen mit den Trainingsmethoden des Trainers unzufrieden sein.
Es ist nicht das erste Mal, dass Real-Spieler auf diese Weise mit dem Schiedsrichter aneinandergeraten. Schon in der vergangenen Saison wurde Bellingham in einem Ligaspiel gegen CA Osasuna wegen einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz gestellt. Die RFEF milderte das Strafmaß anschließend und wertete den Vorfall als Unsportlichkeit, wodurch Bellingham "nur" eine Sperre von zwei Spielen erhielt.
Dennoch liegen die Königlichen mit dem spanischen Schiedsrichterwesen auf Kriegsfuß. Vergangene Spielzeit löste ein Brandbrief der Real-Bosse eine Eskalation im Zoff mit der Liga aus. Real forderte eine totale Reform eines "von innen heraus systematisch korrupten Systems". Die Königlichen sprachen von "Wettbewerbsverzerrung", "Manipulation" und "Betrug" durch das Schiedsrichterwesen.
Real Madrid: Die letzten fünf Ergebnisse in LaLiga
- Real Madrid 0:2 Celta Vigo
- Athletic Bilbao 0:3 Real Madrid
- FC Girona 1:1 Real Madrid
- FC Elche 1:0 Real Madrid
- Rayo Vallecano 1:1 Real Madrid