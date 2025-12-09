"Verdammter Idiot": Brisante Details zum Eklat bei Real Madrid enthüllt

Für Real war es die zweite Niederlage in der Liga in dieser Saison. Dadurch vergrößerte sich der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona, der sein Spiel gegen Real Betis Sevilla mit 5:3 gewann, auf vier Punkte.

Nicht nur die Spieler stehen aktuell unter Druck - besonders Trainer Xabi Alonso gerät zunehmend unter Zugzwang. Bei einer weiteren Niederlage gegen Manchester City am Mittwoch in der Champions League könnte Alonso laut spanischen Medien sogar seinen Posten verlieren. Gleichzeitig laufen die Spekulationen über mögliche Nachfolger bereits auf Hochtouren.

Neben den schwachen Ergebnissen sorgt auch das angespannte Verhältnis zwischen Alonso und Teilen der Mannschaft für Schlagzeilen. In der Kabine herrsche ein regelrechter "Kalter Krieg", berichten spanische Medien. Besonders Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Jr. und Federico Valverde sollen mit den Trainingsmethoden des Trainers unzufrieden sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Real-Spieler auf diese Weise mit dem Schiedsrichter aneinandergeraten. Schon in der vergangenen Saison wurde Bellingham in einem Ligaspiel gegen CA Osasuna wegen einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz gestellt. Die RFEF milderte das Strafmaß anschließend und wertete den Vorfall als Unsportlichkeit, wodurch Bellingham "nur" eine Sperre von zwei Spielen erhielt.

Dennoch liegen die Königlichen mit dem spanischen Schiedsrichterwesen auf Kriegsfuß. Vergangene Spielzeit löste ein Brandbrief der Real-Bosse eine Eskalation im Zoff mit der Liga aus. Real forderte eine totale Reform eines "von innen heraus systematisch korrupten Systems". Die Königlichen sprachen von "Wettbewerbsverzerrung", "Manipulation" und "Betrug" durch das Schiedsrichterwesen.