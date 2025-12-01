Rodrygo kommt auch in dieser Saison bei Real Madrid einfach nicht in Fahrt. Am vergangenen Wochenende stellte der Brasilianer dabei unfreiwillig einen bemerkenswerten Negativrekord auf.
30 Spiele in Folge ohne Tor: Rodrygo stellt bei Real Madrid einen üblen Rekord auf
Real Madrid trennte sich am Sonntag mit einem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona und verlor die Tabellenführung in LaLiga an den FC Barcelona. Rodrygo verpasste dabei wettbewerbs- und saisonübergreifend bereits zum 30. Mal in Folge ein Tor für die Blancos und führt diese Negativstatistik laut dem Statistik-Anbieter MisterChip nun alleine an. Zuvor hielt Mariano Diaz diesen "Rekord" unter den Stürmern in der Historie Reals. Er blieb einst in seiner Zeit in Madrid ebenfalls 30 Spiele in Serie ohne Treffer. Allerdings dauerte Diaz' Torflaute insgesamt 986 Einsatzminuten, während Rodrygos Serie inzwischen bereits bei 1.321 Minuten ohne Tor liegt.
Für den normalerweise treffsicheren 24-Jährigen, der in der Saison 2022/23 noch 19 Treffer erzielte, markiert die laufende Spielzeit einen neuen Karriere-Tiefpunkt. Unter Trainer Xabi Alonso kommt er hinter Offensivstars wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior und dem Neuzugang Franco Mastantuono kaum noch zu nennenswerten Einsatzzeiten. Bisher durfte er lediglich jedes fünfte Spiel von Beginn an bestreiten.
"Zu jung und zu talentiert": Rodrygo forderte wohl Gespräch mit Vereinsführung
Laut eines Berichts der spanischen Zeitung As vom November forderte der Brasilianer deshalb ein klärendes Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen, falls sich an seiner aktuellen Situation nichts ändert. Demnach halte er sich selbst für "zu jung und zu talentiert", um weiterhin auf der Ersatzbank zu sitzen.
Unter Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti gehörte Rodrygo noch regelmäßig zur Startelf und lieferte in der Vorsaison beeindruckende 25 Scorerpunkte in 54 Pflichtspielen. Mit dem Trainerwechsel änderte sich die Situation jedoch drastisch. Bereits im Sommer stand auch deswegen ein Wechsel in die Premier League zu Manchester City im Raum, den der Brasilianer offenbar auf eigenen Wunsch ablehnte, um sich bei den Königlichen durchzusetzen.
Sollte sich an seiner aktuellen Situation nichts ändern, könnte Rodrygo bereits im Winter auf einen Transfer drängen. Laut Berichten beobachten die Londoner Klubs Arsenal, Chelsea und Tottenham den Flügelspieler, während in der Vergangenheit angeblich auch der FC Bayern Interesse zeigte.
Rodrygo: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 18
- Tore: 0
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 527