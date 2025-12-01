30 Spiele in Folge ohne Tor: Rodrygo stellt bei Real Madrid einen üblen Rekord auf

Real Madrid trennte sich am Sonntag mit einem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona und verlor die Tabellenführung in LaLiga an den FC Barcelona. Rodrygo verpasste dabei wettbewerbs- und saisonübergreifend bereits zum 30. Mal in Folge ein Tor für die Blancos und führt diese Negativstatistik laut dem Statistik-Anbieter MisterChip nun alleine an. Zuvor hielt Mariano Diaz diesen "Rekord" unter den Stürmern in der Historie Reals. Er blieb einst in seiner Zeit in Madrid ebenfalls 30 Spiele in Serie ohne Treffer. Allerdings dauerte Diaz' Torflaute insgesamt 986 Einsatzminuten, während Rodrygos Serie inzwischen bereits bei 1.321 Minuten ohne Tor liegt.

Für den normalerweise treffsicheren 24-Jährigen, der in der Saison 2022/23 noch 19 Treffer erzielte, markiert die laufende Spielzeit einen neuen Karriere-Tiefpunkt. Unter Trainer Xabi Alonso kommt er hinter Offensivstars wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior und dem Neuzugang Franco Mastantuono kaum noch zu nennenswerten Einsatzzeiten. Bisher durfte er lediglich jedes fünfte Spiel von Beginn an bestreiten.