In der Champions League geht es heute (10. Dezember) wieder so richtig zur Sache, wenn sich Real Madrid und Manchester City am 6. Spieltag der Ligaphase gegenüberstehen. Das Duell wird um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid angestoßen.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Heute ist Mittwoch - und damit steht fest, dass ausschließlich DAZN als Anbieter infrage kommt. Der Streamingdienst hält nämlich die Rechte an sämtlichen Champions-League-Partien am Mittwoch sowie an nahezu allen Dienstagsspielen: lediglich ein Dienstagsspiel pro Spieltag läuft bei Amazon Prime.

Wer Real Madrid gegen Manchester City live auf DAZN verfolgen möchte, benötigt ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement. Dieses ermöglicht außerdem den Zugriff auf die Mittwochs-Konferenz, die ebenfalls auf der Plattform übertragen wird.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Manchester City

Champions League - Champions League Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Manchester City: Aufstellungen

News über Real Madrid

Real Madrid befindet sich seit einigen Wochen spürbar in einer kleinen Krise. Noch vor kurzer Zeit führten die Königlichen die Tabelle in LaLiga an, inzwischen liegen sie vier Punkte hinter dem FC Barcelona zurück. Zuletzt setzte es ein 0:2 gegen Celta Vigo. Trainer Xabi Alonso steht massiv unter Druck und soll Teile der Mannschaft bereits nicht mehr hinter sich haben.

News über Manchester City

Bei Manchester City sieht die Lage deutlich positiver aus. In der Premier League hat das Team von Trainer Pep Guardiola den Rückstand auf den FC Arsenal verkürzt - einerseits durch den eigenen 3:0-Erfolg über den FC Sunderland, andererseits weil Arsenal mit 1:2 gegen Aston Villa verlor. Damit trennen City nur noch zwei Punkte vom Tabellenführer.

Form

Bilanz direkte Duelle

Real Madrid vs. Manchester City: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.