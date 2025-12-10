Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Real Madrid muss in der Champions League gegen Manchester City ran. Wo die Partie läuft, erfahrt Ihr hier.

In der Champions League geht es heute (10. Dezember) wieder so richtig zur Sache, wenn sich Real Madrid und Manchester City am 6. Spieltag der Ligaphase gegenüberstehen. Das Duell wird um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid angestoßen.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Heute ist Mittwoch - und damit steht fest, dass ausschließlich DAZN als Anbieter infrage kommt. Der Streamingdienst hält nämlich die Rechte an sämtlichen Champions-League-Partien am Mittwoch sowie an nahezu allen Dienstagsspielen: lediglich ein Dienstagsspiel pro Spieltag läuft bei Amazon Prime.

Wer Real Madrid gegen Manchester City live auf DAZN verfolgen möchte, benötigt ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement. Dieses ermöglicht außerdem den Zugriff auf die Mittwochs-Konferenz, die ebenfalls auf der Plattform übertragen wird.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Manchester City

crest
Champions League - Champions League
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Manchester City: Aufstellungen

Real Madrid vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

Real MadridHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
T. Courtois
22
Antonio Rüdiger
8
F. Valverde
17
R. Asencio
18
Álvaro Carreras
14
Aurélien Tchouaméni
5
J. Bellingham
15
Arda Güler
21
B. Diaz
10
Kylian Mbappé
7
Vinicius Junior
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
47
P. Foden
20
B. Silva
4
T. Reijnders
11
Jérémy Doku
14
Nico González
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • X. Alonso

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Real Madrid

Real Madrid befindet sich seit einigen Wochen spürbar in einer kleinen Krise. Noch vor kurzer Zeit führten die Königlichen die Tabelle in LaLiga an, inzwischen liegen sie vier Punkte hinter dem FC Barcelona zurück. Zuletzt setzte es ein 0:2 gegen Celta Vigo. Trainer Xabi Alonso steht massiv unter Druck und soll Teile der Mannschaft bereits nicht mehr hinter sich haben.

News über Manchester City

Bei Manchester City sieht die Lage deutlich positiver aus. In der Premier League hat das Team von Trainer Pep Guardiola den Rückstand auf den FC Arsenal verkürzt - einerseits durch den eigenen 3:0-Erfolg über den FC Sunderland, andererseits weil Arsenal mit 1:2 gegen Aston Villa verlor. Damit trennen City nur noch zwei Punkte vom Tabellenführer.

Form

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

RMA

Letzte 5 Spiele

MCI

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Real Madrid vs. Manchester City: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

0