Alleingelassen im "Irrenhaus": Real Madrids Problem heißt nicht Xabi Alonso

Ein Blick auf die Fakten: In LaLiga steht Real mit 36 Punkten aus 16 Spielen auf Platz zwei – vier Zähler hinter einem starken FC Barcelona. Den Clasico gegen Barca konnten die Königlichen mit 2:1 für sich entscheiden. In der Champions League sammelte Madrid 12 Punkte aus fünf Spielen, kassierte einzig ein knappes 0:1 in Liverpool und steuert klar auf das Achtelfinale zu. Von Erfolgslosigkeit kann keine Rede sein – es ist lediglich ein Dämpfer nach einem furiosen Saisonauftakt mit 13 Siegen aus den ersten 14 Pflichtspielen.

Der Ton rund um den Klub ist aber ein anderer. "Die Mannschaft ist ein lustloser, uninspirierter Haufen", schrieb die Marca nach der Vigo-Pleite. Sportlich mag das drastisch und überhöht wirken, aber es beschreibt etwas, das tiefer liegt.

Schon unter Carlo Ancelotti war die Atmosphäre angespannt. Ein Spieler sagte laut The Athletic, die Real-Kabine habe einem "Irrenhaus" geglichen, das nur von Routiniers wie Luka Modric und Lucas Vazquez zusammengehalten worden sei. Diese Stützen fehlen nun – und ihre Abwesenheit wirkt wie ein Verstärker für die Egos im Team.

Xabi Alonso kommt mit einer wesentlich kürzeren Leine als seine Vorgänger. Er fordert Struktur, Disziplin, klare Rollen. Das ist richtig, aber es trifft auf eine Mannschaft, die sich über Jahre daran gewöhnt hat, dass Trainer mehr Moderatoren als Gestalter waren.