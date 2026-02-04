"Der Fußball verliert seinen Verstand": Weltmeister ist wegen eines Transfers des FC Liverpool fassungslos

Liverpool brachte den Transfer vor wenigen Tagen über die Bühne. Er wird im kommenden Sommer vollzogen. Jacquet, der beim FC Bayern im Gespräch und beim FC Chelsea im Visier war, kostet satte 69 Millionen Euro Ablöse, die gar noch auf über 70 Millionen Euro ansteigen kann - obwohl der 20-Jährige erst 36 Ligaspiele als Profi absolviert hat.

"Es geht mir nicht darum, den Spieler zu beleidigen", begann 1998er-Weltmeister Dugarry bei RMC Sport seine Kritik: "Ernsthaft, er kann da nichts für und ich wünsche ihm das Beste, denn er ist ein guter Spieler. (…) Rennes hat es geschafft, einen Trottel wie Liverpool zu finden, der 72 Millionen Euro zahlt."

Dugarrys Fazit: "Der Fußball verliert seinen Verstand. Hört auf zu glauben, dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gibt."