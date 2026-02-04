Der ehemalige französische Nationalspieler Christophe Dugarry hat Englands Meister FC Liverpool scharf attackiert. Anlass ist der Transfer des jungen Abwehrspielers Jeremy Jacquet von Stade Rennes zu den Reds.
"Der Fußball verliert seinen Verstand": Weltmeister ist wegen eines Transfers des FC Liverpool fassungslos
Liverpool brachte den Transfer vor wenigen Tagen über die Bühne. Er wird im kommenden Sommer vollzogen. Jacquet, der beim FC Bayern im Gespräch und beim FC Chelsea im Visier war, kostet satte 69 Millionen Euro Ablöse, die gar noch auf über 70 Millionen Euro ansteigen kann - obwohl der 20-Jährige erst 36 Ligaspiele als Profi absolviert hat.
"Es geht mir nicht darum, den Spieler zu beleidigen", begann 1998er-Weltmeister Dugarry bei RMC Sport seine Kritik: "Ernsthaft, er kann da nichts für und ich wünsche ihm das Beste, denn er ist ein guter Spieler. (…) Rennes hat es geschafft, einen Trottel wie Liverpool zu finden, der 72 Millionen Euro zahlt."
Dugarrys Fazit: "Der Fußball verliert seinen Verstand. Hört auf zu glauben, dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gibt."
- Getty Images
Dugarry: "Es ist einfach lächerlich"
Der Ex-Stürmer, der unter anderem für Girondins Bordeaux und Milan auf Torejagd ging, wetterte weiter gegen die enormen Summen, die aktuell von englischen Vereinen auf dem Transfermarkt gezahlt werden. Er glaubt, dass die hohe Ablöse für Jacquet eine "große Belastung" wird. "Seine Leistungen werden anders bewertet werden, auch wenn er das nicht verdient hat. (…) Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, es ist lächerlich. Nein, es geht nicht um Angebot und Nachfrage. Es ist lächerlich, einfach lächerlich."
Liverpool sieht Jacquet als langfristige Investition für die Defensive – auch vor dem Hintergrund, dass der Vertrag Ibrahima Konates im Sommer ausläuft.
Jacquet steigt zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Stade Rennes auf. Bisheriger Rekordhalter war Jeremy Doku. Der Linksaußen hatte bei seinem Transfer zu Manchester City 2023 60 Millionen Euro Ablöse gekostet.
Jeremy Jacquets Leistungsdaten in dieser Saison
- Spiele: 20
- Minuten: 1784
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4
- Gelb-Rote Karten: 1