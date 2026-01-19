Transfergerüchte gibt es auch um den FC Bayern: Zahlt Chelsea 60 Millionen Euro für einen unerfahrenen Innenverteidiger?

Schon deutlich früher hätten sich die Blues seriös um ihre Innenverteidigung kümmern müssen. Genauer gesagt im Sommer 2022, als der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ablösefrei zu Real Madrid ging. 2024 verließ dann auch noch Champions-League-Sieger Thiago Silva den FC Chelsea - doch auch danach kamen nur überteuerte Spieler an die Stamford Bridge, die sich zuvor noch nicht nachhaltig auf der großen Bühne bewiesen hatten.
Auch der 20-jährige Franzose Jeremy Jacquet von Ligue-1-Klub Stade Rennes ist spielerisch noch lange nicht ausgereift. Doch der Innenverteidiger ist einer der talentiertesten Spieler seiner Generation. Laut Sky hat ihn deshalb auch der FC Bayern München auf dem Zettel. GOAL stellt das begehrte Juwel vor.