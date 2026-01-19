Transfergerüchte gibt es auch um den FC Bayern: Zahlt Chelsea 60 Millionen Euro für einen unerfahrenen Innenverteidiger?

Bereits im Alter von 18 Jahren gelang Jacquet der Sprung aus Rennes' Jugendabteilung in die erste Mannschaft. Im Januar 2024 feierte er im Ligue-1-Duell mit dem OGC Nizza sein Profidebüt. Wenige Tage später wurde er bis zum Ende der Saison an Abstiegskandidat Clermont Foot ausgeliehen, konnte dort jedoch nicht helfen, den Klassenerhalt zu sichern. In Rennes war man sich sicher: Für Jacquets Entwicklung wäre es am besten, wenn er auch in der Ligue 2 bei Clermont bleibt, um sich dort zu verbessern.

Im Sommer 2024 stand die U19-EM an. Jacquet wurde nominiert, durfte sogar für 45 Minuten die Kapitänsbinde tragen, und wurde mit Frankreichs Junioren erst im Finale von Spanien gestoppt.

Im Februar 2025 hatte Jacquet bei Clermont so sehr beeindruckt, dass ihn Rennes sofort wieder in seinen eigenen Reihen haben wollte.

Jacquet war nicht nur der Dreh- und Angelpunkt in der Abwehr Clermonts, sondern auch eine Gefahr in der Luft und nützlich im Spielaufbau. Rennes entschied, dass es sich lohnte, die Leihe abzubrechen – und dafür fast eine Million Euro Entschädigung zu zahlen.

Jacquet stand in elf der verbleibenden 14 Ligue-1-Spiele Rennes' in der Startelf und trug dazu bei, dass der Verein sich aus dem Abstiegskampf befreite und mit Platz 11 einen Platz im gesicherten Mittelfeld belegte.