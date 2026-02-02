Er hat erst 36 Ligaspiele bestritten! FC Liverpool holt Verteidiger für 69 Millionen Euro

Im Ringen um den U21-Nationalspieler, der in Rennes noch bis 2029 unter Vertrag stand, hat Liverpool namhafte Konkurrenz ausgestochen. Unter anderem der FC Bayern München und Ligarivale FC Chelsea galten als stark interessiert, schreckten aber wohl vor der hohen Ablöse zurück.

Chelsea holte erst vor wenigen Tagen Aaron Anselmino von seiner Leihe zu Borussia Dortmund vorzeitig zurück, auch er ist Innenverteidiger. Offenbar parken die Londoner den 20-jährigen Argentinier nun bei ihrem Farmteam Racing Straßburg in der französischen Ligue 1.