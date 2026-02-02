Er hat erst 36 Ligaspiele bestritten! FC Liverpool holt Verteidiger für 69 Millionen Euro

Die Reds haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge das französische Abwehrtalent Jeremy Jacquet von Stade Rennes verpflichtet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger, der erst im Sommer an die Anfield Road wechseln wird, soll vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung bis zu 69 Millionen Euro Ablöse kosten. Jacquet hat erst 36 Ligaspiele bestritten.
Im Ringen um den U21-Nationalspieler, der in Rennes noch bis 2029 unter Vertrag stand, hat Liverpool namhafte Konkurrenz ausgestochen. Unter anderem der FC Bayern München und Ligarivale FC Chelsea galten als stark interessiert, schreckten aber wohl vor der hohen Ablöse zurück.
Chelsea holte erst vor wenigen Tagen Aaron Anselmino von seiner Leihe zu Borussia Dortmund vorzeitig zurück, auch er ist Innenverteidiger. Offenbar parken die Londoner den 20-jährigen Argentinier nun bei ihrem Farmteam Racing Straßburg in der französischen Ligue 1.
Jacquet ist der teuerste Verkauf in der Geschichte von Rennes
Liverpool sieht den Rechtsfuß als langfristige Investition für die Defensive – auch vor dem Hintergrund, dass der Vertrag von Ibrahima Konate im Sommer ausläuft. Damit steigt Jacquet zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Rennes auf. Bisheriger Rekordhalter war Jeremy Doku. Der Linksaußen hatte bei seinem Transfer zu Manchester City 2023 60 Millionen Euro gekostet.
Jeremy Jacquet: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Spiele: 19
- Minuten: 1694
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4
- Gelb-Rote Karten: 1