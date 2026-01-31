Weiteres Druckmittel in der Causa Jeremy Jacquet? FC Chelsea will nach Aaron Anselmino wohl nächsten Spieler zurückholen

Der FC Chelsea sorgte für eine Überraschung, als er sich vor Kurzem entschied, den an Borussia Dortmund ausgeliehenen Aaron Anselmino vorzeitig zurückzuholen. Dabei wollen es die Londoner jedoch wohl nicht belassen: Auch Mamadou Sarr, der an Racing Strasbourg verliehen ist, soll zurückkehren, obwohl man eigentlich bereits an Jeremy Jacquet von Stade Rennes dran ist. Das berichtet RMC Sport.
Berichten zufolge laufen bereits Gespräche darüber, Sarrs Leihe bei Strasbourg vorzeitig zu beenden. Chelsea-Coach Liam Rosenior, der Anfang Januar als Nachfolger von Enzo Maresca ebenfalls von Strasbourg nach London wechselte, machte zuletzt Andeutungen, dass man Sarr zurückhaben möchte.
"Die Priorität ist es, den Kader für den Rest der Saison so stark wie möglich zu machen. Das ist immer die Priorität. Ich bin schon lange genug Trainer, um zu wissen, dass sich die Situation auf dem Transfermarkt im Januar sehr, sehr schnell ändern kann, was die verfügbaren Spieler und die Situation unserer Spieler angeht", sagte er.
Sarrs vorzeitige Rückkehr käme überraschend, zumal Chelsea mit Jacquet, an dem auch der FC Bayern interessiert sein soll, bereits einen Innenverteidiger fest im Blick hat, den man verpflichten möchte. Über die persönlichen Vertragsbedingungen soll laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits Einigkeit erzielt worden sein.
Auch der 20-Jährige selbst stehe einem Wechsel zu Chelsea offen gegenüber. Parallel dazu sollen die Gespräche mit Rennes laufen. Der Ligue-1-Klub verlange angeblich rund 65 Millionen Euro für Jacquet - eine Summe, die einen Rekordtransfer für Rennes bedeuten würde. Das aktuelle Angebot der Blues liege jedoch noch darunter.
Anselmino-Rückkehr sorgte beim BVB wohl für Verwunderung
Auf die Frage, ob die Innenverteidigung eine Schlüsselposition sei, die verstärkt werden müsse, antwortete Rosenior: "Das ist eine Möglichkeit. Jeder Bereich. Meine Aufgabe und die Aufgabe der Jungs ist es, zu versuchen, jeden Bereich zu verstärken. Wenn wir etwas sehen, weiß ich, dass die Jungs bereit sind, es zu tun. Ich möchte keine Spieler nur um ihrer selbst willen holen. Es besteht die Möglichkeit, dass es hektisch wird. Es besteht die Möglichkeit, dass es ruhig bleibt."
Rosenior kennt Sarr bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit in Frankreich. "Ich könnte stundenlang über ihn sprechen. Sein Spitzname ist Mamadou Rosenior, er ist mein Sohn. Es ist beeindruckend, mit 19 Jahren solche Leistungen zu zeigen und angesichts so starker Mannschaften so ruhig zu bleiben. Er muss nur bescheiden und gelassen bleiben, dann wird er mit Sicherheit ein Spitzenspieler werden. Sein Temperament, seine Athletik, sein Ballgefühl (...) er hat alles, was man braucht, um ein Weltklasse-Innenverteidiger zu sein."
Chelsea hat erst kürzlich von einer Rückholklausel Gebrauch gemacht und Aaron Anselmino vorzeitig aus seiner Leihe bei Borussia Dortmund zurückgeholt. Laut Sky sah die Vereinbarung eigentlich vor, dass die Klausel automatisch erlischt, sobald der Innenverteidiger bis Ende Dezember 1000 Pflichtspielminuten für den BVB gesammelt hätte.
In seinen zehn Einsätzen kam Anselmino jedoch aufgrund wiederholter Verletzungen nur auf 565 Minuten - Spiele im Januar, darunter gegen Union Berlin und Tottenham, flossen nicht mehr in die Berechnung ein.
Wie die Bild berichtete, soll die vorzeitige Rückkehr intern beim BVB für große Überraschung und "große Verwunderung" gesorgt haben.
Mamadou Sarr: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 17
- Tore: 0
- Vorlagen: 0