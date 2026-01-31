Weiteres Druckmittel in der Causa Jeremy Jacquet? FC Chelsea will nach Aaron Anselmino wohl nächsten Spieler zurückholen

Berichten zufolge laufen bereits Gespräche darüber, Sarrs Leihe bei Strasbourg vorzeitig zu beenden. Chelsea-Coach Liam Rosenior, der Anfang Januar als Nachfolger von Enzo Maresca ebenfalls von Strasbourg nach London wechselte, machte zuletzt Andeutungen, dass man Sarr zurückhaben möchte.

"Die Priorität ist es, den Kader für den Rest der Saison so stark wie möglich zu machen. Das ist immer die Priorität. Ich bin schon lange genug Trainer, um zu wissen, dass sich die Situation auf dem Transfermarkt im Januar sehr, sehr schnell ändern kann, was die verfügbaren Spieler und die Situation unserer Spieler angeht", sagte er.

Sarrs vorzeitige Rückkehr käme überraschend, zumal Chelsea mit Jacquet, an dem auch der FC Bayern interessiert sein soll, bereits einen Innenverteidiger fest im Blick hat, den man verpflichten möchte. Über die persönlichen Vertragsbedingungen soll laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits Einigkeit erzielt worden sein.

Auch der 20-Jährige selbst stehe einem Wechsel zu Chelsea offen gegenüber. Parallel dazu sollen die Gespräche mit Rennes laufen. Der Ligue-1-Klub verlange angeblich rund 65 Millionen Euro für Jacquet - eine Summe, die einen Rekordtransfer für Rennes bedeuten würde. Das aktuelle Angebot der Blues liege jedoch noch darunter.