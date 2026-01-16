Der FC Bayern München zählt laut der französischen Zeitung L'Equipe gemeinsam mit dem FC Chelsea zu den größten Interessenten an Jeremy Jacquet von Stade Rennes. Für einen Vorstoß auf dem Transfermarkt müsste man wohl tief in die Tasche greifen.
60 Millionen Euro Ablöse! Steigt der FC Bayern ins Rennen um französisches Abwehrtalent ein?
Der französische Erstligist plane demnach, Jacquet bis zum Saisonende zu halten, um den Preis für ihn im Sommer weiter in die Höhe zu treiben - genannt wurde eine Summe von 60 Millionen Euro. Jacquets Vertrag bei Rennes läuft noch bis 2029. Trotz seiner erst 20 Jahre gehört er im Team zu den unangefochtenen Stammspielern und stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 17 Pflichtspielen auf dem Platz.
Im Dezember berichtete Radio Marca auch von einem Interesse von Real Madrid an Jacquet. Lose Verbindungen zu den Madrilenen gab es schon im vergangenen Sommer. Laut dem Bericht sollen die Scouts in dieser Saison regelmäßig bei Rennes-Spielen gesichtet worden sein - und waren offenbar sehr angetan. Besonders beeindruckt habe die Scouts Jacquets Fähigkeit, das Offensivspiel mit eigenen Vorstößen oder präzisen Pässen zu beleben.
Auch der FC Liverpool soll zwischenzeitlich interessiert gewesen sein.
FC Bayern verliert wohl Rennen um Marc Guehi
Die Bayern hingegen sind in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Min‑jae Kim, Hiroki Ito und Josip Stanisic, der ebenfalls im Zentrum spielen kann, eigentlich gut aufgestellt. Und obwohl aktuell vieles auf eine Verlängerung von Upamecanos im Sommer auslaufenden Vertrag hindeutet, hatten die Münchner bis zuletzt weiterhin auch Interesse an einem weiteren Innenverteidiger: Marc Guehi von Crystal Palace. Laut Berichten wurde die Situation an der Säbener Straße genau beobachtet und Sportvorstand Max Eberl soll in engem Austausch mit dem Umfeld des 25‑Jährigen gestanden haben.
Für die Bayern zeichnet sich zumindest bei Guehi nun jedoch eine Niederlage ab: Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, dass Manchester City den Zuschlag für einen sofortigen Wechsel erhalten habe. Die Ablösesumme liege demnach bei rund 23 Millionen Euro. Bereits zuvor hatte die englische Zeitung The Independent gemeldet, dass City fest entschlossen sei, Guehi noch in der laufenden Winter-Transferperiode zu verpflichten.
Zahlen zu Jeremy Jacquet
- Geburtsdatum: 13.07.2005
- Ligue-1-Spiele: 34
- Debüt in Frankreichs U21: 21.03.2025
- Marktwert: 20 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.