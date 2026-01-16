60 Millionen Euro Ablöse! Steigt der FC Bayern ins Rennen um französisches Abwehrtalent ein?

Der französische Erstligist plane demnach, Jacquet bis zum Saisonende zu halten, um den Preis für ihn im Sommer weiter in die Höhe zu treiben - genannt wurde eine Summe von 60 Millionen Euro. Jacquets Vertrag bei Rennes läuft noch bis 2029. Trotz seiner erst 20 Jahre gehört er im Team zu den unangefochtenen Stammspielern und stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 17 Pflichtspielen auf dem Platz.

Im Dezember berichtete Radio Marca auch von einem Interesse von Real Madrid an Jacquet. Lose Verbindungen zu den Madrilenen gab es schon im vergangenen Sommer. Laut dem Bericht sollen die Scouts in dieser Saison regelmäßig bei Rennes-Spielen gesichtet worden sein - und waren offenbar sehr angetan. Besonders beeindruckt habe die Scouts Jacquets Fähigkeit, das Offensivspiel mit eigenen Vorstößen oder präzisen Pässen zu beleben.

Auch der FC Liverpool soll zwischenzeitlich interessiert gewesen sein.