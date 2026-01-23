Das ist bei Real Madrid eigentlich ein No-Go! Überraschendes Detail zu Alvaro Arbeloa enthüllt

Fernandez, der in seiner 2016 beendeten Karriere unter anderem 28 Spiele in der zweiten spanischen Liga für CE Sabadell absolvierte, erlangte 2023 als Gewinner der spanischen Ausgabe der TV-Kochshow "MasterChef" Bekanntheit. In der Jugend hatte er einst ebenso wie Arbeloa für Real Saragossa gespielt und dort kreuzten sich zuweilen ihre Wege.

"Er ist ein Jahr älter als ich und spielte daher eine Mannschaft über mir. Aber wir trainierten teilweise gemeinsam und hatten auch ein paar Spiele zusammen, so lernte ich ihn kennen", erinnerte sich Fernandez kürzlich bei DAZN. Dann verriet er über Arbeloa: "Es ist lustig, denn damals - okay, für die meisten erzähle ich jetzt nix Neues - war er Atletico-Madrid-Fan." Zwar habe man den 43-Jährigen schon häufiger in Atletico-Trikots gesehen, "aber das ist eben eines der Dinge, an die ich mich am besten erinnere", so Fernandez.