Der spanische Ex-Profi Eneko Fernandez, der Alvaro Arbeloa schon als Nachwuchsspieler kennenlernte, hat ein bemerkesnwertes Detail zum neuen Trainer von Real Madrid enthüllt.
Das ist bei Real Madrid eigentlich ein No-Go! Überraschendes Detail zu Alvaro Arbeloa enthüllt
Alvaro Arbeloas Herz schlägt für Atletico Madrid
Fernandez, der in seiner 2016 beendeten Karriere unter anderem 28 Spiele in der zweiten spanischen Liga für CE Sabadell absolvierte, erlangte 2023 als Gewinner der spanischen Ausgabe der TV-Kochshow "MasterChef" Bekanntheit. In der Jugend hatte er einst ebenso wie Arbeloa für Real Saragossa gespielt und dort kreuzten sich zuweilen ihre Wege.
"Er ist ein Jahr älter als ich und spielte daher eine Mannschaft über mir. Aber wir trainierten teilweise gemeinsam und hatten auch ein paar Spiele zusammen, so lernte ich ihn kennen", erinnerte sich Fernandez kürzlich bei DAZN. Dann verriet er über Arbeloa: "Es ist lustig, denn damals - okay, für die meisten erzähle ich jetzt nix Neues - war er Atletico-Madrid-Fan." Zwar habe man den 43-Jährigen schon häufiger in Atletico-Trikots gesehen, "aber das ist eben eines der Dinge, an die ich mich am besten erinnere", so Fernandez.
Alvaro Arbeloa ist ein guter Kumpel von Real-Vorgänger Xabi Alonso
Eine Vorliebe für den verhassten Stadtrivalen ist bei Real natürlich eigentlich ein No-Go. Arbeloa ist im Bernabeu aufgrund seiner langen Historie bei den Königlichen aber dennoch voll akzeptiert.
Bereits als 18-Jähriger war der ehemalige Abwehrspieler aus Saragossa zu den Blancos gewechselt. Über das C- und das B-Team arbeitete er sich nach und nach in die erste Mannschaft, aufgrund mangelnder Perspektive dort kehrte er Real 2006 mit 23 aber zunächst den Rücken und wechselte zu Deportivo La Coruna. Nur ein halbes Jahr später folgte der Transfer zum FC Liverpool, wo Arbeloa seinen internationalen Durchbruch feierte, zum spanischen Nationalspieler avancierte und übrigens auch ein enges Verhältnis zu seinem damaligen Reds-Teamkollegen Xabi Alonso aufbaute.
Gemeinsam mit Alonso ging es für Arbeloa 2009 dann zurück zu Real und er war bei den Madrilenen jahrelang ein wichtiger Rotationsspieler, ehe er 2016 zu West Ham United weiterzog und seine Karriere nach einem kurzen Intermezzo dort 2017 beendete. Für Real lief Arbeloa insgesamt 238-mal auf.
Alvaro Arbeloa begann als Jugendtrainer bei Real Madrid
Im November 2020 begann Arbeloa dann als Jugendtrainer bei Real, stieg vergangenen Sommer zum Coach der zweiten Mannschaft auf. Mitte Januar folgte schließlich der Schritt nach ganz oben, als der Spanier nach der Entlassung von Kumpel Alonso als dessen Nachfolger installiert wurde.
"Natürlich habe ich mit Xabi gesprochen, ihr alle hier wisst, wie eng unsere Freundschaft ist", betonte Arbeloa bei seinem Amtsantritt. "Ich schätze ihn sehr und liebe ihn, ich weiß, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und das wird auch so bleiben."
Arbeloas Einstand verlief denkbar schlecht, schied Real in seinem ersten Spiel auf der Trainerbank doch blamabel bei Zweitligist Albacete aus dem spanischen Pokal aus. Bei der Ligapremiere gab es dann aber einen 2:0-Sieg gegen UD Levante, während unter der Woche in der Champions League eine 6:1-Gala gegen die AS Monaco gelang.
Alvaro Arbeloas Stationen als Profi
- 2002 bis 2006: Real Madrid
- Sommer 2006 bis Januar 2007: Deportivo La Coruna
- Januar 2007 bis 2009: FC Liverpool
- 2009 bis 2016: Real Madrid
- 2016 bis 2017: West Ham United