"Er begann zu denken, dass er ein großartiger Spieler sei": Liverpool-Legende frotzelt über Real Madrids neuen Trainer Alvaro Arbeloa und erinnert sich an ein Scharmützel

Dann brachte Carragher aber doch noch Licht ins Dunkle und ging auf die Hintergründe des Zoffs ein. Arbeloa, damals wie der Engländer für die Defensive verantwortlich, habe seine Aufgaben vernachlässigt. Der Spanier sei ein "guter, aber kein großartiger Spieler" gewesen, erklärte Carragher: "Und er fing an zu glauben, er sei ein großartiger Spieler. Also musste ich ihn ein wenig zurückhalten. Er griff zu viel an."

Der 47-Jährige ergänzte: "Er wollte einfach nicht verteidigen. Und das war seine Aufgabe. Einfach verteidigen. Und wir haben unser Zu-Null-Spiel bekommen. Und ich glaube, wir haben an diesem Tag 2:0 gegen West Brom gewonnen, wir haben die Goldenen Handschuhe für Pepe Reina bekommen (für die meisten Spiele ohne Gegentor; Anm. d. Red.)."

Arbeloa und Alonso spielten zwei Jahre gemeinsam in Liverpool, ehe sich beide im Sommer 2009 Real Madrid - in einem Abstand von nur acht Tagen - anschlossen. Im Januar dieses Jahres stieg Arbeloa im Zuge von Alonsos Entlassung dann zum Real-Trainer auf. Zuvor hatte er sich um die zweite Mannschaft der Madrilenen gekümmert.