Cristiano Ronaldo bewundert ihn! Wechselt ein Nationaltrainer nach der WM zu Manchester United?

Ob sich United konkret um Martinez bemüht, hängt derweil auch von der weiteren Entwicklung unter Interimstrainer Michael Carrick ab. Der ehemalige United-Profi hatte im Old Trafford Mitte Januar vom kurz zuvor entlassenen Ruben Amorim übernommen. Dabei wurde vereinbart, dass Carrick lediglich bis Saisonende bleibt, die sehr erfolgreichen ersten Wochen unter dem 44-Jährigen könnten aber zu einem Umdenken führen.

So hat United von den sechs Spielen seit Carricks Amtsübernahme fünf gewonnen und keines verloren, gleich zum Start gelangen beeindruckende Siege im Stadtderby gegen Manchester City (2:0) und danach auch gegen Tabellenführer FC Arsenal (3:2). Uniteds Ausgangsposition im Kampf um einen Champions-League-Platz hat sich dadurch deutlich verbessert - und gleiches gilt jüngsten Medienberichten zufolge für Carricks Hoffnung, über den Sommer hinaus bleiben zu dürfen.

Das hat auch damit zu tun, dass angebliche Wunschkandidaten wie Luis Enrique (sieht sich wohl weiterhin bei PSG), Thomas Tuchel (hat Vertrag bei der englischen Nationalmannschaft verlängert) und Carlo Ancelotti (verlängert voraussichtlich als Brasilien-Trainer) nicht zu bekommen sein werden. Weitere Optionen wie der kürzlich bei Olympique Marseille entlassene Roberto De Zerbi oder Oliver Glasner, der Crystal Palace am Saisonende verlasst, sollen indes bei United nicht mehr ganz so hoch im Kurs stehen.