Trainerbeben bei einem Champions-League-Klub: Ehemaliger Kandidat des FC Bayern muss gehen
Das gab der Klub nur wenige Tage nach der 0:5-Pleite beim Rivalen Paris Saint-Germain bekannt. Die Trennung erfolgte demnach "in gegenseitigem Einvernehmen".
Der 46 Jahre alte Italiener, der zuvor auch als neuer Trainer beim FC Bayern im Gespräch war, hatte die Mannschaft im Sommer 2024 übernommen und im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter PSG geführt. In den vergangenen Monaten lief es jedoch durchwachsen. In der Champions League schied Marseille nach der Ligaphase aus, in der Ligue 1 steht nach der Niederlage gegen PSG Platz vier zu Buche.
- Getty Images Sport
Trennung von De Zerbi eine "schwierige gemeinsame Entscheidung"
"Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Vereinsführung – dem Eigentümer, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen", hieß es nun im Statement des Vereins.
Dies sei eine "schwierige gemeinsame Entscheidung" gewesen, "die nach sorgfältiger Abwägung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende der Saison gerecht zu werden".
Roberto De Zerbi: Seine Trainerstatistik 2025/26
- Spiele: 33
- Siege: 18
- Remis: 3
- Niederlagen: 12
- Punkte pro Spiel: 1,73