Trainerbeben bei einem Champions-League-Klub: Ehemaliger Kandidat des FC Bayern muss gehen

Das gab der Klub nur wenige Tage nach der 0:5-Pleite beim Rivalen Paris Saint-Germain bekannt. Die Trennung erfolgte demnach "in gegenseitigem Einvernehmen".

Der 46 Jahre alte Italiener, der zuvor auch als neuer Trainer beim FC Bayern im Gespräch war, hatte die Mannschaft im Sommer 2024 übernommen und im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter PSG geführt. In den vergangenen Monaten lief es jedoch durchwachsen. In der Champions League schied Marseille nach der Ligaphase aus, in der Ligue 1 steht nach der Niederlage gegen PSG Platz vier zu Buche.