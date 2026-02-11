Goal.com
FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

Trainerbeben bei einem Champions-League-Klub: Ehemaliger Kandidat des FC Bayern muss gehen

Eine derbe 0:5-Pleite gegen den Primus der Ligue 1 war wohl ein Ausrutscher zu viel - nun sucht Marseille einen neuen Übungsleiter.

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille und Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet.

  • Das gab der Klub nur wenige Tage nach der 0:5-Pleite beim Rivalen Paris Saint-Germain bekannt. Die Trennung erfolgte demnach "in gegenseitigem Einvernehmen".

    Der 46 Jahre alte Italiener, der zuvor auch als neuer Trainer beim FC Bayern im Gespräch war, hatte die Mannschaft im Sommer 2024 übernommen und im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter PSG geführt. In den vergangenen Monaten lief es jedoch durchwachsen. In der Champions League schied Marseille nach der Ligaphase aus, in der Ligue 1 steht nach der Niederlage gegen PSG Platz vier zu Buche.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Trennung von De Zerbi eine "schwierige gemeinsame Entscheidung"

    "Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Vereinsführung – dem Eigentümer, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen", hieß es nun im Statement des Vereins. 

    Dies sei eine "schwierige gemeinsame Entscheidung" gewesen, "die nach sorgfältiger Abwägung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende der Saison gerecht zu werden".

  • Roberto De Zerbi: Seine Trainerstatistik 2025/26

    • Spiele: 33
    • Siege: 18
    • Remis: 3
    • Niederlagen: 12
    • Punkte pro Spiel: 1,73
