Champions League Auslosung heute im LIVE STREAM und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung?

Heute wird ausgelost, wer im Achtelfinale der Champions League aufeinandertrifft. Und Ihr könnt die Ziehung auch live verfolgen.

Die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale der Champions League stehen nach Beendigung der Playoffs fest. Heute (Freitag, 21. Februar) werden nun die Partien für die Runde der letzten 16 in der Königsklasse ausgelost.

Die Auslosung geht in Nyon in der Schweiz über die Bühne und beginnt am Freitagmittag um 12 Uhr. Wer die Ziehung live im Stream oder im TV verfolgen will, der hat dafür zahlreiche Optionen. Unter anderem überträgt DAZN die Auslosung live - es gibt aber noch einige weitere Möglichkeiten, auf die wir jetzt näher eingehen.