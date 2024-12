Rund eine Milliarde US-Dollar: DAZN löst das große Problem der FIFA bei der Klub-WM

Am Donnerstag wird in Miami die Klub-WM ausgelost. Die Bayern und Dortmund erwarten große Namen, ein großes Problem hat die FIFA jetzt gelöst.

Ein mögliches Wiedersehen mit Lionel Messi, die Chance auf die Champions-League-Revanche gegen Real Madrid und die Aussicht auf ein Kräftemessen mit den Fußball-Giganten Südamerikas: Die neue Klub-WM nimmt für Bayern München und Borussia Dortmund am Donnerstag konkrete Formen an. Bei der Auslosung in Miami werden die acht Vierergruppen ermittelt - und während die beiden Bundesligisten im kommenden Sommer (15. Juni bis 13. Juli) in den USA auf spannende Duelle hoffen dürfen, hat die FIFA ein großes Problem gelöst.

Am Mittwoch wurde bekannt: Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die weltweiten Übertragungsrechte an den 63 Spielen gesichert - für kolportierte eine Milliarde US-Dollar. Damit wäre die Klub-WM in etwa so viel "wert" wie eine komplette Saison der Bundesliga und der 2. Liga über 616 Spiele inklusive der Relegation. Damit wären die fürstlichen Preisgelder des Weltverbandes für die Teams gesichert. Von 50 Millionen Euro Antrittsgage ist die Rede, dem Sieger winken bis zu 100 Millionen.