Am Freitag findet die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals statt. Wer überträgt die Ziehung live im TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Am Freitag (21. Februar) steigt die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals. Um 12 Uhr wird die Ziehung in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) beginnen.

GOAL verrät Euch, wer die Champions League Auslosung heute im LIVE STREAM und live im TV zeigt/überträgt.