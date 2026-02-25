"Benimmt sich wie ein großes Baby": Ehemaliger englischer Nationaltrainer knöpft sich Mohamed Salah vom FC Liverpool vor

"Mohamed Salah muss die Kröte schlucken, in sich gehen und schauen, dass er wieder anfängt, Tore zu schießen", so Allardyce. "Er soll aufhören, Arne Slot (Liverpools Trainer, d. Red.) die Schuld zu geben, wenn es an ihm selbst liegt, dass er nicht trifft und ausgewechselt wird." Deswegen gebe es für Salah auch "keinen Grund, enttäuscht zu sein".

Der Rechtsaußen läuft in dieser Spielzeit seiner herausragenden Form aus der Meistersaison 2024/25 hinterher. Coach Slot wechselte ihn daher im vergangenen Herbst mehrfach aus und ließ ihn teilweise komplett draußen. Dies gipfelte in einem Frust-Interview Salahs nach einem Remis bei Leeds United Anfang Dezember (3:3), als er sich unter anderem beklagte, er fühle sich, als werde er "unter den Bus geworfen".

Anschließend wurde Salah zunächst aus dem Kader der Reds gestrichen, ehe ein Gespräch mit Slot die Wogen glättete.