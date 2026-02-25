Der ehemalige englische Nationaltrainer Sam Allardyce hat Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool scharf kritisiert. Im Podcast 'No Tippy Tappy Football' fand der 71-Jährige deutliche Worte für die Leistungen und das Verhalten des ägyptischen Nationalspielers in dieser Saison.
"Benimmt sich wie ein großes Baby": Ehemaliger englischer Nationaltrainer knöpft sich Mohamed Salah vom FC Liverpool vor
"Mohamed Salah muss die Kröte schlucken, in sich gehen und schauen, dass er wieder anfängt, Tore zu schießen", so Allardyce. "Er soll aufhören, Arne Slot (Liverpools Trainer, d. Red.) die Schuld zu geben, wenn es an ihm selbst liegt, dass er nicht trifft und ausgewechselt wird." Deswegen gebe es für Salah auch "keinen Grund, enttäuscht zu sein".
Der Rechtsaußen läuft in dieser Spielzeit seiner herausragenden Form aus der Meistersaison 2024/25 hinterher. Coach Slot wechselte ihn daher im vergangenen Herbst mehrfach aus und ließ ihn teilweise komplett draußen. Dies gipfelte in einem Frust-Interview Salahs nach einem Remis bei Leeds United Anfang Dezember (3:3), als er sich unter anderem beklagte, er fühle sich, als werde er "unter den Bus geworfen".
Anschließend wurde Salah zunächst aus dem Kader der Reds gestrichen, ehe ein Gespräch mit Slot die Wogen glättete.
- Getty
Mohamed Salah steht beim FC Liverpool bis 2027 unter Vertrag
Nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup im Januar stand Salah in sieben Spielen Liverpools in der Startelf, erzielte aber einzig beim Schützenfest gegen Qarabag Agdam in der Champions League einen Treffer.
"Auf mich wirkt das wie eine Art mentale Blockade, denn es geht nicht mehr um eine Phase, sondern um die gesamte Saison", sagte Allardyce. "Das sollte Liverpool und ihm selbst Sorgen bereiten."
Für den langjährigen Premier-League-Coach ist klar: "Er sollte aufhören, seine Unzufriedenheit mit der Situation auf dem Rasen zur Schau zu stellen. Geh, klopfe an die Tür des Trainers und regle das. Aber mach es nicht vor den Augen aller. Er benimmt sich wie ein großes Baby."
Salahs Vertrag beim englischen Meister läuft noch bis 2027. Es halten sich hartnäckig Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang. Vor allem die Saudi Pro League wird immer wieder als mögliches Ziel des 33-Jährigen genannt.
Mohamed Salahs Leistungsdaten beim FC Liverpool in dieser Saison
- Einsätze: 28
- Einsätze über 90 Minuten: 20
- Tore: 7
- Assists: 8
- Gelbe Karten: 2