Naht beim FC Liverpool das Ende einer Ära? Mohamed Salahs Berater verhandelt offenbar schon über Transfer zu neuem Klub

Dabei soll es sich um Al Ittihad aus der Saudi Pro League handeln. Dort soll Salah den Platz des im Winter zu Al Hilal gewechselten Karim Benzema einnehmen. Eine Einigung wäre auch für Liverpool womöglich ein sich lohnendes Geschäft.

Salah steht noch bis 2027 bei den Reds unter Vertrag, es wäre also nach aktuellem Stand der Dinge noch einmal die Chance, eine Ablösesumme für die alternde Klublegende einzustreichen. Ein vorzeitiger Abgang Salahs war bereits vor wenigen Monaten ein überaus wahrscheinliches Szenario.

Der 33-Jährige hatte aus Frust über seine damals regelmäßige Reservistenrolle Trainer Arne Slot in aller Öffentlichkeit scharf kritisiert und dem Klub vorgeworfen, ihn aufgrund der sportlichen Krise "unter den Bus" geworfen zu haben.

"Ich bin schwer enttäuscht", begann Salah damals seinen Rundumschlag bei TV 2 Sport und führte aus: "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum."