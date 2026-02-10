Die Zeit von Mohamed Salah beim FC Liverpool neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Wie das Portal Fussballtransfers erfahren haben will, führe der Berater des Ägypters schon Verhandlungen über einen Wechsel im Sommer mit dem potenziell neuen Klub.
Naht beim FC Liverpool das Ende einer Ära? Mohamed Salahs Berater verhandelt offenbar schon über Transfer zu neuem Klub
Salah könnte Benzema bei Al Ittihad ersetzen
Dabei soll es sich um Al Ittihad aus der Saudi Pro League handeln. Dort soll Salah den Platz des im Winter zu Al Hilal gewechselten Karim Benzema einnehmen. Eine Einigung wäre auch für Liverpool womöglich ein sich lohnendes Geschäft.
Salah steht noch bis 2027 bei den Reds unter Vertrag, es wäre also nach aktuellem Stand der Dinge noch einmal die Chance, eine Ablösesumme für die alternde Klublegende einzustreichen. Ein vorzeitiger Abgang Salahs war bereits vor wenigen Monaten ein überaus wahrscheinliches Szenario.
Der 33-Jährige hatte aus Frust über seine damals regelmäßige Reservistenrolle Trainer Arne Slot in aller Öffentlichkeit scharf kritisiert und dem Klub vorgeworfen, ihn aufgrund der sportlichen Krise "unter den Bus" geworfen zu haben.
"Ich bin schwer enttäuscht", begann Salah damals seinen Rundumschlag bei TV 2 Sport und führte aus: "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum."
- Getty Images Sport
Salah und Slot glätten Wogen nach Interview und Suspendierung
Salah wurde in der Folge von Slot suspendiert, ein Abgang zur Winterpause nach Saudi-Arabien schien damals wahrscheinlich, auch weil sich Salah Mitte Dezember im letzten Heimspiel vor dem Afrika-Cup äußerst emotional auf einer Ehrenrunde bei den Fans der Reds ganz offensichtlich verabschiedet hatte.
Nach dem 2:0 über Brighton & Hove war er mit feuchten Augen durch das Anfield gestapft und klopfte sich auf das Vereinswappen auf seiner Brust. Sichtlich gerührt registrierte der zuletzt so gescholtene Star, wie ihn Tausende Fans mit Gesängen und Sprechchören würdigten. Manch ein Beobachter wähnte einen Abschied für immer.
Doch es kam anders: Salah kehrte nach dem Afrika-Cup, bei dem er mit Ägypten den vierten Platz belegte, nach Liverpool zurück. Die Wogen mit Slot waren schon vor seinem Abschied Mitte Dezember geglättet worden. "Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt. Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt", sagte Slot kurz vor Salahs Comeback im Jahr 2026 für die Reds.
In allen Spielen, die seitdem folgten, stand er dann auch folgerichtig in der Startelf und steuerte zwei Vorlagen und ein Tor in fünf Spielen bei.
Einem Abschied aus Liverpool gen Saudi-Arabien soll er dennoch offen gegenüberstehen. Ein Abgang im Sommer nach dann neun überaus erfolgreichen Jahren rückt also immer näher.