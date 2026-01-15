Nach dem überraschenden Aus von Real Madrid im Achtelfinale der Copa del Rey gegen den Zweitligisten Albacete Balompie beim Einstand des neuen Trainers Alvaro Arbeloa gab es wenig verwunderlich auch zahlreiche Stimmen, die die Königlichen verhöhnten. Darunter war auch ein langjähriger Spieler von Erzrivale FC Barcelona.
"Guter Einstand": Legende des FC Barcelona macht sich über Horror-Debüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid lustig
"Gutes Debüt des neuen Madrid", schrieb Gerard Pique bei Twitch zur Pleite der Königlichen.
Es war nicht das erste Mal, dass Pique, der von 2008 bis 2022 insgesamt 616-mal für Barcelona spielte und dabei zahlreiche Trophäen gewann, gegen Real stichelte. So hatte der Spanier bereits im Januar 2025 nach einem deutlichen Sieg des FC Barcelona gegen Real im spanischen Supercup eine eindeutige Geste gezeigt.
Pique provozierte bereits Casillas
Auf einem Video war damals zu sehen, wie Pique in einem Raum mit erhobener rechter Hand alle fünf Finger von sich streckt und damit auf den an einem Tisch sitzenden Iker Casillas zugeht, der einst jahrelang bei Real im Tor stand. Casillas ist dabei mit seinem Handy zugange und telefoniert wohl per Facetime.
Pique näherte sich ihm, weiter zeigte er dabei die fünf Finger, die natürlich die fünf Tore anzeigen, die Barcelona an diesem Abend gegen den Erzrivalen schoss. Schließlich hielt Pique seine Hand vor Casillas' Handy. Dieser packte ihn zunächst leicht freundschaftlich am Unterkiefer und wischte dann Piques Hand zur Seite, damit sie nicht mehr im Bild erscheint.
Pique stichelte mit Tweet gegen Real
Bereits wenige Monate zuvor gewann Barca mit 4:0 gegen Madrid in der Liga. Der ehemalige Blaugrana-Verteidiger sonnte sich daher im klaren Sieg seines Teams und meldete sich in den sozialen Medien zu Wort, um die Einzigartigkeit Barcas zu betonten.
Sein Tweet lautete: "Wir [Barcelona] sind einzigartig. Sie können niemals wie wir sein. Mit all den jungen Spielern von La Masia. Was für ein Auftritt. Was für ein Stolz. ❤️."
Der Tweet sammelte ruckzuck über 140.000 Likes.
Arbeloa verliert bei Debüt mit Real
Am Mittwochabend verlor Real mit 2:3 (1:1) gegen den Tabellen-17. der Segunda Division. Diese Pleite sei "sehr schmerzhaft" gewesen, betonte Arbeloa, der auf mehrere Stars um Kylian Mbappe verzichtet hatte und diese Entscheidung verteidigte.
"Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann", sagte Arbeloa und führte aus: "Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Ich verstehe, dass die Leute dieses Wort für heute benutzen. Aber Versagen formt den Weg des Erfolgs. Für mich sind das keine entgegengesetzten Richtungen. Das wird mich und und uns besser machen."
Arbeloa ist damit der erste der vergangenen neun Real-Trainer, der sein erstes Spiel verloren hat. Zuvor passierte dies Julen Lopetegui gegen Atletico Madrid im UEFA-Superpokal 2018 (4:2).
Zugleich ist es das erste Mal seit der Saison 2004/05 unter Vanderlei Luxemburgo, dass die Madrilenen gegen einen Zweitligisten ausgeschieden ist. Damals unterlag man Real Valladolid (0:0 im Nuevo Zorrilla und 1:1 im Santiago Bernabeu).
Alvaro Arbeloas Stationen als Spieler
- 2001 - 2006: Real Madrid
- 2006 - 2007: Deportivo La Coruna
- 2007 - 2009: FC Liverpool
- 2009 - 2016: Real Madrid
- 2016 - 2017: West Ham United