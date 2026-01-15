"Guter Einstand": Legende des FC Barcelona macht sich über Horror-Debüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid lustig

Am Mittwochabend verlor Real mit 2:3 (1:1) gegen den Tabellen-17. der Segunda Division. Diese Pleite sei "sehr schmerzhaft" gewesen, betonte Arbeloa, der auf mehrere Stars um Kylian Mbappe verzichtet hatte und diese Entscheidung verteidigte.

"Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann", sagte Arbeloa und führte aus: "Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Ich verstehe, dass die Leute dieses Wort für heute benutzen. Aber Versagen formt den Weg des Erfolgs. Für mich sind das keine entgegengesetzten Richtungen. Das wird mich und und uns besser machen."

Arbeloa ist damit der erste der vergangenen neun Real-Trainer, der sein erstes Spiel verloren hat. Zuvor passierte dies Julen Lopetegui gegen Atletico Madrid im UEFA-Superpokal 2018 (4:2).

Zugleich ist es das erste Mal seit der Saison 2004/05 unter Vanderlei Luxemburgo, dass die Madrilenen gegen einen Zweitligisten ausgeschieden ist. Damals unterlag man Real Valladolid (0:0 im Nuevo Zorrilla und 1:1 im Santiago Bernabeu).