Für Jose Mourinho ist er ein "außergewöhnlicher Kerl": Ausgerechnet ein enger Freund von Xabi Alonso soll Real Madrid retten

Die Geschichte beginnt im Januar 2007, als Alvaro Arbeloa zum FC Liverpool wechselte, wo der 14 Monate ältere Xabi Alonso schon länger spielte. Zwei Jahre verbrachten die beiden Spanier zusammen in England, der Mittelfeldstratege und der Rechtsverteidiger. Im Sommer 2009 zog Arbeloa für vier Millionen Euro weiter zu Real. Für den mittlerweile 26-Jährigen war es eine Rückkehr, er hatte schon in der Jugend für die Königlichen gespielt, dort auch sein Profidebüt gefeiert, im ersten Anlauf aber den Durchbruch verpasst. Acht Tage hielt es Alonso in Liverpool ohne Arbeloa aus, dann folgte er ihm nach Madrid.

Mit Real gewannen sie alles, was es zu gewinnen gibt. Und mit der spanischen Nationalmannschaft auch. Alonso und Arbeloa wurden gemeinsam Welt- und Europameister. 262 Pflichtspiele absolvierte Arbeloa mit Alonso, weit mehr als mit jedem anderen Kollegen. Darunter Spaniens 4:0-Sieg im EM-Finale von 2012, eine der beeindruckendsten Vorstellungen in der Geschichte des Fußballs. Es hätten noch viel mehr Spiele sein können, wäre Arbeloa nicht von wiederkehrenden Verletzungsproblemen geplagt worden.

Alonso ließ seine Karriere beim FC Bayern ausklingen, Arbeloa bei West Ham United. 2017, zehn Jahre nach ihrer Zusammenkunft in Liverpool, hörten beide gleichzeitig mit dem aktiven Fußball auf. "Seit unserer Zeit in Liverpool und später in Madrid sind wir unzertrennlich, denn Alvaro bietet dir seine bedingungslose Freundschaft", schrieb Alonso damals in einem offenen Brief in der Marca. "Es war ihm nie wichtig, was andere sagen. Er ist immer seinen Überzeugungen treu geblieben. Er hat nie gezögert, für das einzustehen, woran er glaubt, und deshalb bewundere ich ihn so sehr."