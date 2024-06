Im Starensemble Carlo Ancelottis wird es in der Offensive eng. Arda Güler soll trotzdem bleiben.

Trotz eines angeblichen Interesses des LaLiga-Rivalen FC Getafe will Spaniens Meister Real Madrid sein Ausnahmetalent Arda Güler in diesem Sommer nicht auf Leihbasis abgeben. Das berichtet The Athletic.