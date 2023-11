Nächste wochenlange Pause: Supertalent Arda Güler von Real Madrid ist wieder verletzt

Der junge Türke ist seit seinem Transfer zu den Blancos vom Pech verfolgt. Erneut muss er eine Zwangspause einlegen.

WAS IST PASSIERT? Arda Güler hat sich die nächste schwere Verletzung zugezogen. Wie mehrere Medien, darunter As und The Athletic berichten, hat der 18-Jährige sich einen Muskelfaserris im rechten Quadrizeps zugezogen und wird rund vier Wochen lang ausfallen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für Güler bedeutet dies nach längerer Leidenszeit den nächsten Rückschlag. Nach seinem 20-Millionen-Euro-Wechsel von Fenerbahce zu Real im Sommer laborierte er an einem Meniskusschaden und einer Muskelverletzung. Sie kosteten ihn bereits 14 Spiele, Güler wartet noch immer auf sein Debüt im Dress des spanischen Vizemeisters.

WAS WURDE GESAGT? Reals Trainer Carlo Ancelotti hatte in dieser Woche nach dem 3:0-Sieg in der Champions League, bei dem Güler nicht zum Einsatz kam, beschwichtigt: "Es ist nichts passiert. Wir passen auf bei ihm auf. Er hat nach einer sehr langen Verletzungspause wieder mit dem Team trainiert und erst vier Trainings absolviert. Er wird seine Zeit bekommen, wenn er bei 100 Prozent ist."

Am Freitag sprach Ancelotti von einem "kleinen Rückschlag", aber: "Hinter seiner Zukunft gibt es kein Fragezeichen. Er wird eine große Zukunft haben."

DIE BILDER ZUR NEWS:



Getty

Arda Güler

Real Madrid

WIE GEHT ES WEITER? Gülers Verletzung bedeutet auch, dass der viermalige Nationalspieler das Länderspiel der Türkei gegen Deutschland in der kommenden Woche verpassen wird. Trainer Vincenzo Montella weilte Anfang der Woche noch in Madrid, um den Teenager im Training zu beobachten. Eine Nominierung des Angreifers für das Spiel gegen Deutschland und das folgende Testspiel gegen Wales wären möglich gewesen.