Arda Güler hat bei Real Madrid noch einen schweren Stand. Eine Leihe steht im Raum, doch der Türke hat offenbar eine große Bedingung.

Arda Güler könnte Real Madrid in der kommenden Saison auf Leihbasis verlassen. Gleich zwei Klubs aus der ersten spanischen Liga zeigen wohl Interesse an einem Leihgeschäft: Laut Relevo möchte der FC Sevilla den 19-Jährigen ausleihen, laut der spanischen AS hat zudem Real Betis den Türken auf dem Radar.