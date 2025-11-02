Nach dem ersten Sieg nach vier Premier-League-Niederlagen in Folge hat sich Liverpools Kapitän Virgil van Dijk erleichtert gezeigt - und gegen die Kritiker der vergangenen Wochen ausgeteilt.
"Absolut lächerlich": Virgil van Dijk knöpft sich die Kritiker des FC Liverpool vor
WAS WURDE GESAGT?
Im Anschluss an den 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa stand der niederländische Abwehrchef bei TNT Sports Rede und Antwort und sprach dort Klartext. Die teils massive Kritik an den Auftritten des englischen Meisters ging ihm gegen den Strich: "Ich habe in den vergangenen Wochen ganz besonders gemerkt, dass es rund um uns eine Menge Unruhe gab, die man nicht kontrollieren kann und mit der man im Kollektiv umgehen muss. Einige Thesen da draußen waren absolut lächerlich." Es gehe vor diesem Hintergrund darum, zusammenzuhalten, so van Dijk.
Er stellte klar: "Wir gehen nicht auf den Platz, um Spiele zu verlieren. Wir gehen nicht auf den Platz, um nach den Spielen enttäuscht zu sein und unsere Fans zu enttäuschen. Wir gehen da raus, um uns den Arsch aufzureißen und Spiele zu gewinnen. Aber man kann nichts garantieren." Schließlich sei die Premier League "die größte Liga der Welt". Sein Erfolgsrezept für die kommenden Monate: "Wir müssen die Ruhe bewahren und weiterarbeiten. Nie zu weit runterziehen lassen und nie zu hoch schweben."
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Vor dem Erfolg gegen Villa kriselte es bei den Reds gehörig. Nach dem makellosen Saisonstart kassierte Liverpool in der Liga vier Niederlagen in Serie und schied unter der Woche mit einer B-Elf im Carabao Cup gegen Crystal Palace aus. Dank der drei Punkte vom Samstag belegt der Titelverteidiger nun den dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt sieben Zähler.
DIE REAKTION:
Van Dijk warb dafür, in der Berichterstattung nicht zu sehr in Extreme zu verfallen: "Wir Fußballer leben mittlerweile in einer Welt, in der jeder auf so vielen Plattformen seine Meinung kundtun kann und jeder alles besser weiß. Wir müssen versuchen, das auszublenden und uns auf harte Arbeit zu konzentrieren." Und weiter: "In der letzten Saison habe ich nicht viele negative Aussagen gehört. Überall herrschten eitel Sonnenschein und Regenbögen. Und plötzlich klingt es von Außen, als steckten wir im Abstiegskampf. Aber ich schätze, so läuft es auf der Welt."
Einer, der besonders im Fokus der Kritik stand, war Cheftrainer Arne Slot. Van Dijks Landsmann wurde während des Villa-Spiels von den eigenen Fans gefeiert. Unterstützung, die ihm guttat, wie er später konstatierte. Das habe ihm "eine Menge" bedeutet, so der Nachfolger von Jürgen Klopp: "Besonders, weil es beim Stand von 0:0 passiert ist und nicht bei einer Führung, wenn Du Tabellenführer bist. Sondern in einer schwierigen Situation."
- Getty Images Sport
WIE GEHT ES WEITER?
Das sportliche Erfolgserlebnis kam für Liverpool zur rechten Zeit, denn es warten nun zwei Spiele gegen anspruchsvolle Gegner auf van Dijk, Slot und ihre Mitstreiter: Am Dienstagabend tritt Real Madrid in der Champions League an der Anfield Road an. Fünf Tage später ist Liverpool im PL-Spitzenspiel zu Gast bei Manchester City.