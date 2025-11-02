"Absolut lächerlich": Virgil van Dijk knöpft sich die Kritiker des FC Liverpool vor

Im Anschluss an den 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa stand der niederländische Abwehrchef bei TNT Sports Rede und Antwort und sprach dort Klartext. Die teils massive Kritik an den Auftritten des englischen Meisters ging ihm gegen den Strich: "Ich habe in den vergangenen Wochen ganz besonders gemerkt, dass es rund um uns eine Menge Unruhe gab, die man nicht kontrollieren kann und mit der man im Kollektiv umgehen muss. Einige Thesen da draußen waren absolut lächerlich." Es gehe vor diesem Hintergrund darum, zusammenzuhalten, so van Dijk.

Er stellte klar: "Wir gehen nicht auf den Platz, um Spiele zu verlieren. Wir gehen nicht auf den Platz, um nach den Spielen enttäuscht zu sein und unsere Fans zu enttäuschen. Wir gehen da raus, um uns den Arsch aufzureißen und Spiele zu gewinnen. Aber man kann nichts garantieren." Schließlich sei die Premier League "die größte Liga der Welt". Sein Erfolgsrezept für die kommenden Monate: "Wir müssen die Ruhe bewahren und weiterarbeiten. Nie zu weit runterziehen lassen und nie zu hoch schweben."