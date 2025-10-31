Laut Emile Heskey, der vier Jahre für den FC Liverpool spielte, hat Mohamed Salah Aktien in der aktuellen Schaffenskrise der Reds. Der Ägypter befinde sich bereits seit drei Spielzeiten in einer Abwärtsspirale, was seine vielen Tore beschönigen würden.
"Als würde man mit zehn Mann spielen": Harte Abrechnung mit Mohamed Salah vom FC Liverpool
WAS WURDE GESAGT?
Auf die Frage, ob Salah außer Form oder auf dem absteigenden Ast sei, antwortete Heskey gegenüber 10bet Casino: "Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Ja, er ist außer Form, aber mit zunehmendem Alter ist ein gewisser Leistungsabfall unvermeidlich. Bei jedem, der über 30 ist, sieht man einen gewissen Leistungsabfall. Der wird nicht massiv sein, denn er ist ein echter Profi und achtet sehr auf sich. Für mich ist das nichts Neues. Es ist nichts Plötzliches, sondern schon seit zwei oder drei Spielzeiten zu beobachten."
Salah zeige häufiger schlechte Leistungen und erziele dennoch Tore, "weshalb wir den Rest übersehen", ergänzte der ehemalige Stürmer: "Ob es nun ein oder zwei Tore sind, nur ein Elfmeter oder ein Abstauber am Ende des Spiels. Wir vergessen das Spiel wegen des Tores. Jetzt sind wir in einer Situation, in der er in der letzten Zeit keine Tore geschossen und keinen Beitrag geleistet hat. Jetzt zeigen wir mit dem Finger auf ihn, und das ist kein neues Phänomen." Der 33-Jährige sei allerdings "einer dieser Spieler, die man niemals auswechseln möchte, weil er unabhängig von seiner Form immer eine Gefahr darstellt. Das ist manchmal das Problem mit ihm. Er ist eine Gefahr, aber wenn er kein Tor schießt, kann er unscheinbar wirken, als würde man mit zehn Mann spielen".
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Salah erzielte am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen den FC Brentford seinen ersten Treffer seit über einem Monat. Es war gleichzeitig sein drittes Saisontor - in der vergangenen Spielzeit verzeichnete er zu diesem Zeitpunkt bereits die doppelte Ausbeute.
Unter der Woche kam Salah im Zuge der Mega-Rotation von Trainer Arne Slot nicht für die Reds zum Einsatz, als Liverpool gegen Crystal Palace mit 0:3 verlor und aus dem Ligapokal ausschied. Es war die sechste Niederlage für Liverpool aus den vergangenen sieben Pflichtspielen - die Ausnahme war ein 5:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt in der Champions League. Ohne Salah in der Startelf.
- Getty Images Sport
WUSSTEST DU DAS?
Durch die Niederlage gegen Brentford am vergangenen Wochenende hat der amtierende Meister bereits genauso viele Ligaspiele verloren wie in der gesamten letzten Saison und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal.
"Sie können es sich nicht leisten, ein weiteres Spiel zu verlieren, wenn sie die Premier League gewinnen wollen", betonte Heskey: "Ich denke, Arsenal hat jetzt die besten Chancen auf den Titel. Allerdings glaube ich, dass alle Teams, die um den Titel kämpfen, irgendwann hier und da Punkte verlieren werden, aber es wird nicht viel sein, sodass Liverpool sich keinen weiteren Ausrutscher leisten kann."
WIE GEHT ES WEITER?
Liverpool steht eine Reihe schwieriger Spiele bevor, am Samstag wartet Aston Villa. Nächste Woche geht es in der Champions League gegen Real Madrid, bevor die Reds vor der Länderspielpause zu Manchester City reisen.
Salah wird der Mannschaft zudem schon bald für einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund des Afrika-Cups (21. Dezember bis 18. Januar) wird er mindestens während der gesamten Weihnachtszeit fehlen.