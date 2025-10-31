"Als würde man mit zehn Mann spielen": Harte Abrechnung mit Mohamed Salah vom FC Liverpool

Auf die Frage, ob Salah außer Form oder auf dem absteigenden Ast sei, antwortete Heskey gegenüber 10bet Casino: "Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Ja, er ist außer Form, aber mit zunehmendem Alter ist ein gewisser Leistungsabfall unvermeidlich. Bei jedem, der über 30 ist, sieht man einen gewissen Leistungsabfall. Der wird nicht massiv sein, denn er ist ein echter Profi und achtet sehr auf sich. Für mich ist das nichts Neues. Es ist nichts Plötzliches, sondern schon seit zwei oder drei Spielzeiten zu beobachten."

Salah zeige häufiger schlechte Leistungen und erziele dennoch Tore, "weshalb wir den Rest übersehen", ergänzte der ehemalige Stürmer: "Ob es nun ein oder zwei Tore sind, nur ein Elfmeter oder ein Abstauber am Ende des Spiels. Wir vergessen das Spiel wegen des Tores. Jetzt sind wir in einer Situation, in der er in der letzten Zeit keine Tore geschossen und keinen Beitrag geleistet hat. Jetzt zeigen wir mit dem Finger auf ihn, und das ist kein neues Phänomen." Der 33-Jährige sei allerdings "einer dieser Spieler, die man niemals auswechseln möchte, weil er unabhängig von seiner Form immer eine Gefahr darstellt. Das ist manchmal das Problem mit ihm. Er ist eine Gefahr, aber wenn er kein Tor schießt, kann er unscheinbar wirken, als würde man mit zehn Mann spielen".