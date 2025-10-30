Horrorzahlen wie zuletzt vor 62 Jahren! Der FC Liverpool ist im Moment das formschwächste Team Europas

Trainer Arne Slot erklärte anschließend: "Es ist immer doof, ein Fußballspiel zu verlieren. Vor allem, wenn man dadurch aus einem Wettbewerb ausscheidet. Es gibt viele Gründe, warum wir sechs von den letzten sieben Spielen verloren haben. Keiner davon ist gut genug, um so viele Niederlagen zu akzeptieren."

Seine massive Rotation mit zehn Wechseln im Vergleich zum 2:3 gegen den FC Brentford am Wochenende verteidigte der Niederländer: "Jeder kann seine Meinung haben. Aber wir haben vielleicht 15 oder 16 Spieler für die Startelf zur Verfügung, und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe."