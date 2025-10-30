Die Krise des FC Liverpool nimmt historische Ausmaße an. Mit 0:3 verlor der englische Meister am Mittwochabend sein Heimspiel im Achtelfinale des Carabao Cup gegen den Premier-League-Rivalen Crystal Palace und kassierte damit die sechste Pleite in den letzten sieben Spielen.
Horrorzahlen wie zuletzt vor 62 Jahren! Der FC Liverpool ist im Moment das formschwächste Team Europas
- AFP
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Die Zahlen sind dabei durchaus beängstigend: Liverpool ist mittlerweile zum formschwächsten Team in Europas Top-5-Ligen mutiert: Keine Mannschaft hat seit dem 27. September mehr Pflichtspiele verloren.
Es war außerdem die fünfte Pleite in Serie gegen einen englischen Gegner: Eine solche Negativserie gab es bei den Reds zuletzt 1953. In jener Saison stieg Liverpool am Ende aus der ersten Liga ab.
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Trainer Arne Slot erklärte anschließend: "Es ist immer doof, ein Fußballspiel zu verlieren. Vor allem, wenn man dadurch aus einem Wettbewerb ausscheidet. Es gibt viele Gründe, warum wir sechs von den letzten sieben Spielen verloren haben. Keiner davon ist gut genug, um so viele Niederlagen zu akzeptieren."
Seine massive Rotation mit zehn Wechseln im Vergleich zum 2:3 gegen den FC Brentford am Wochenende verteidigte der Niederländer: "Jeder kann seine Meinung haben. Aber wir haben vielleicht 15 oder 16 Spieler für die Startelf zur Verfügung, und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe."
WAS IST PASSIERT?
Zahlreiche Stars, darunter der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz, standen gar nicht erst im Kader und erhielten eine Verschnaufpause. Stattdessen bot Slot viele Reservisten auf, die bereits zur Halbzeit mit 0:2 hinten lagen. Kritik kam von der englischen Presse. Der Guardian schrieb etwa: "Es war Männer gegen Kinder. Im wörtlichen und übertragenen Sinne: Ismaila Sarr macht Liverpool zu seinen Häschen." Der Senegalese war mit einem Doppelpack Matchwinner der Gäste an der Anfield Road.
"Es entspricht nicht den Liverpool-Standards, sechs von sieben Spielen zu verlieren", räumte Slot ein, verwies aber auf die anstehenden schweren Spiele: "Der Druck ist schon sehr hoch für die kommende Woche, in der wir wieder gegen drei sehr starke Team antreten müssen."
- AFP
WIE GEHT ES WEITER?
Liverpool trifft am Samstag in der Liga auf Aston Villa, am Dienstag in der Champions League auf Real Madrid und gastiert am darauffolgenden Wochenende im nationalen Spitzenspiel bei Manchester City. In der Liga hat Liverpool zuletzt vier Mal in Serie verloren, der einzige Sieg aus den vergangenen sieben Pflichtspielen war das 5:1 in der Königsklasse bei Eintracht Frankfurt.