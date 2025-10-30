"Es werden Köpfe rollen!" Der FC Liverpool erntet jetzt sogar Spott von der schlechtesten Mannschaft der Welt

Dass sich die Krise an der Anfield Road immer weiter zuspitzt, lässt sich an erschreckenden Zahlen ablesen - und inzwischen auch am Spott in den sozialen Netzwerken. Sechs der zurückliegenden sieben Pflichtspiele hat Liverpool verloren; am Mittwoch schied die im Sommer mit knapp 500 Millionen Euro Transferausgaben verstärkte Mannschaft im Achtelfinale durch ein 0:3 (0:2) gegen Crystal Palace aus dem League Cup aus. Und verleitete den Fußballzwerg aus San Marino zu der Annahme: Die können auch wir schlagen!

Nun käme dem Team von Trainer Arne Slot ein Kräftemessen mit unterlegenen Amateurkickern in der momentanen Situation wohl gar gelegen, das Problem: Statt limitierter Halbprofis warten auf die Reds in der kommenden Woche die Stars von Real Madrid in der Champions League und Manchester City in der Premier League. Zuvor muss Liverpool am Wochenende in der Liga gegen Aston Villa ran.

Liverpool ist mittlerweile zum formschwächsten Team in Europas Top-5-Ligen mutiert: Keine Mannschaft hat seit dem 27. September mehr Pflichtspiele verloren. Es war außerdem die fünfte Pleite in Serie gegen einen englischen Gegner: Eine solche Negativserie gab es bei den Reds zuletzt 1953. In jener Saison stieg Liverpool am Ende aus der ersten Liga ab.