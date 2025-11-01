"Das ist die letzte Frage, die ich erwartet hätte": Liverpools Trainer Arne Slot äußert sich zu Gerüchten um seine vorzeitige Entlassung

"Ich spreche hauptsächlich mit Richard und ab und zu auch mit den anderen (Fußball-Chef Michael Edwards von Besitzer Fenway Sports Group, Anm.d.Red.). Sie sehen die Dinge ähnlich wie ich. Für mich haben sich die Gespräche nicht wesentlich verändert. Wir sprechen immer über das Spiel und es ist immer schöner, über das Spiel zu sprechen, wenn man gewonnen hat, als wenn man verloren hat", sagte Slot.

Der Trainer führte aus: "Ich fühle mich nicht nur in dieser Phase unterstützt, sondern auch, wenn alles gut läuft. Sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, während der Woche ging es darum, dass ich etwas über unseren Kader gesagt habe, und das könnte als Kritik oder Ausrede aufgefasst worden sein? Was ich meinte, war: Wenn diese Spieler alle fit sind, haben wir so viel Qualität. Dieser Verein ist in einer so guten Position, wenn man sich die Qualität ansieht, die wir für die kurzfristige und die langfristige Zukunft haben."

Slot weiter: "Aber - ich habe Alex (Alexander Isak, Anm.d.Red.) als Beispiel genommen, aber ich möchte nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen, weil Spieler es manchmal nicht mögen, wenn sie als fit oder nicht fit bezeichnet werden - nicht alle waren von Anfang an bereit, drei Spiele in sieben Tagen zu bestreiten. Und wenn man dann vier Verletzungen hat, wie wir derzeit, ist es schwierig, ein solches Programm zu absolvieren."