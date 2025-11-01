Der FC Liverpool durchlebt derzeit eine überraschende Krise, sechs der vergangenen sieben Pflichtspiele haben die Reds verloren - nachdem der amtierende Meister in der Premier noch die ersten fünf Saisonspiele gewonnen hatte. Wird es nun eng für Trainer Arne Slot? Der Niederländer bezog zu seiner möglichen vorzeitigen Entlassung nun Stellung.
"Das ist die letzte Frage, die ich erwartet hätte": Liverpools Trainer Arne Slot äußert sich zu Gerüchten um seine vorzeitige Entlassung
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
"Ich spreche hauptsächlich mit Richard und ab und zu auch mit den anderen (Fußball-Chef Michael Edwards von Besitzer Fenway Sports Group, Anm.d.Red.). Sie sehen die Dinge ähnlich wie ich. Für mich haben sich die Gespräche nicht wesentlich verändert. Wir sprechen immer über das Spiel und es ist immer schöner, über das Spiel zu sprechen, wenn man gewonnen hat, als wenn man verloren hat", sagte Slot.
Der Trainer führte aus: "Ich fühle mich nicht nur in dieser Phase unterstützt, sondern auch, wenn alles gut läuft. Sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, während der Woche ging es darum, dass ich etwas über unseren Kader gesagt habe, und das könnte als Kritik oder Ausrede aufgefasst worden sein? Was ich meinte, war: Wenn diese Spieler alle fit sind, haben wir so viel Qualität. Dieser Verein ist in einer so guten Position, wenn man sich die Qualität ansieht, die wir für die kurzfristige und die langfristige Zukunft haben."
Slot weiter: "Aber - ich habe Alex (Alexander Isak, Anm.d.Red.) als Beispiel genommen, aber ich möchte nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen, weil Spieler es manchmal nicht mögen, wenn sie als fit oder nicht fit bezeichnet werden - nicht alle waren von Anfang an bereit, drei Spiele in sieben Tagen zu bestreiten. Und wenn man dann vier Verletzungen hat, wie wir derzeit, ist es schwierig, ein solches Programm zu absolvieren."
WAS IST NOCH INTERESSANT?
Auf die Frage eines Reporters nach einer möglichen Vertragsverlängerung statt einer Entlassung antwortete Slot: "Das ist die letzte Frage, die ich erwartet hätte. Ich denke, ich kann mich voll und ganz darauf konzentrieren, Liverpool wieder auf die Siegerstraße zu bringen. Das ist meine erste Antwort. Die zweite Antwort lautet, dass wir hier niemals über Vertragsverhandlungen sprechen, wenn es überhaupt welche gibt. Aber lassen Sie uns zunächst wieder gewinnen, darauf liegt mein Hauptaugenmerk."
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Liverpool startete mit sieben Siegen in Folge fulminant in die Saison und schien auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Titelverteidigung zu sein. Seit dem Premier-League-Duell gegen Crystal Palace am 27. September hat die Mannschaft von Slot jedoch sechs von sieben Spielen verloren, darunter vier Niederlagen in Folge in der Liga. Sie ist auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen und liegt nun ebenso viele Punkte hinter Tabellenführer Arsenal.
Die Mannschaft von Slot trifft am Samstag zu Hause auf Aston Villa, bevor sie am 4. November Real Madrid in der Champions League empfängt und fünf Tage später im Etihad Stadium gegen Manchester City antritt.