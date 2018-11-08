Hocine Harzoune

Französischer und europäischer Fußballkorrespondent

Journalist für Goal.com/France und verschiedene Sportmedien seit 2008. Ich bin ein großer Fan des spanischen Fußballs und ein großer Bewunderer von Real Madrid. Ich interessiere mich außerdem für Kampfsportarten und Kraftsport, die ich regelmäßig ausübe. In FIFA bin ich durchschnittlich, aber in den alten PES-Spielen schlage ich mich deutlich besser.

Mein Fachgebiet ist die spanische Liga, insbesondere Real Madrid, mein Herzensverein, den ich schon immer sehr aufmerksam verfolge. Meine Lieblingsanekdote ist, dass ich das Champions-League-Finale 2014 in Madrid verfolgte — auf einer riesigen Leinwand, die auf dem Rasen des Bernabéu aufgebaut war (das Spiel fand in Lissabon statt) — zusammen mit Fans aus aller Welt. Es ist meine schönste Fußball-Erinnerung.

Einer meiner Lieblingsartikel handelt vom Präsidenten von Real Madrid, dem berühmten Don Florentino Pérez:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Viel Spaß beim Lesen und bis bald auf Goal. Ihr findet mich auch in den sozialen Netzwerken, die auf dieser Seite aufgelistet sind.