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A seleção da Espanha provou mais uma vez que só conhece a língua da vitória: o campeão mundial saiu da capital tcheca com um triunfo precioso, com o qual manteve o aproveitamento perfeito, consolidou o domínio na liderança do grupo e deu continuidade à sua série de vitórias que não para, confirmando que a hegemonia espanhola não é apenas uma fase, mas um projeto completo que quer conquistar tudo, da Copa do Mundo à Liga das Nações.

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Após o apito final, a voz do meio-campista Martín Zubimendi foi a mais clara, ao falar sobre uma partida de enorme importância e sobre uma máscara em seu rosto que não o impediu de comandar o meio-campo na ausência de Rodri.

O meio-campista basco começou a partida como titular no lugar de Rodri, lesionado, e, na ausência do astro do Barcelona, o papel de Zubimendi é considerado fundamental para a seleção nacional, já que ele iniciou a partida em Praga ciente de que seria um jogo extremamente competitivo.

Zubimendi disse após a partida, conforme noticiado pelo jornal espanhol "Sport": "Sabíamos que tínhamos que disputar uma partida de enorme importância, sabíamos que tínhamos que disputar um jogo muito sério; eles tiveram chances, mas viramos o resultado a nosso favor".

A partida representou um desafio especial para Zubimendi, que precisou jogar usando uma máscara no rosto, numa cena que chamou a atenção de todos, sobre a qual ele comentou: "As coisas correram melhor do que eu esperava, comecei a me acostumar com isso, ganhando minutos de jogo e me adaptando à situação, o que nem sempre é fácil quando você se junta à seleção nacional e joga poucos minutos, e depois disputa uma partida contra um adversário forte como a República Tcheca".

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O maior problema da Espanha foram as bolas paradas, nas quais os tchecos eram habilidosos, mas Zubimendi e a equipe já haviam recebido um aviso prévio, pois ele afirmou: "Estávamos falando justamente sobre isso, se há uma coisa que precisamos melhorar nesta partida, são as bolas paradas; é nisso que precisamos trabalhar".

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Por sua vez, também foi um dia especial para Álex Baena, jogador do Atlético de Madrid, que foi o primeiro a marcar, brilhando de forma notável quando joga pela seleção nacional, e provou mais uma vez que merece a confiança do treinador De la Fuente.

Baena disse: "Dominamos a partida de forma excelente; em alguns momentos, tivemos muitas chances de marcar em bolas paradas, e fomos capazes de marcar um segundo gol".

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E acrescentou: "Estávamos tranquilos em campo, dominando o andamento do jogo, com alguma hesitação por causa das chances deles em bolas paradas, mas tivemos uma boa atuação e estamos felizes com a vitória".

O gol veio de um pênalti, o que o surpreendeu, pois disse: "Quando vi o cobrador do pênalti, fiquei surpreso, mas estou feliz por ter ajudado a equipe marcando um gol, o Ferran estava em campo, e o Fabián, e eu também... qualquer um de nós é capaz de cobrar um pênalti".

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A próxima parada é o confronto com a Inglaterra em Madrid, uma partida que vai definir quem liderará o grupo e quem entrará nas quartas de final com a confiança de campeão. Após a vitória em Praga, a Espanha chega a esse confronto com a moral elevada e com uma nova geração que prova a cada partida ser capaz de assumir a responsabilidade, mesmo na ausência de Rodri, mesmo quando Zubimendi joga de máscara e mesmo quando Baena se surpreende por ser ele o encarregado de cobrar o pênalti.