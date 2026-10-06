Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, recusou-se a direcionar críticas a Ousmane Dembélé apesar de sua atuação modesta durante a vitória por 4 a 1 sobre a Bélgica, afirmando estar satisfeito com o desempenho do astro do Paris Saint-Germain, que atravessa um momento difícil com a seleção.

Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, não conseguiu recuperar seu nível durante o confronto contra a Bélgica, após ter atuado na posição de ponta direita, mas recebeu claro apoio de Zidane depois da partida, em meio às críticas que recaíram sobre ele durante a data Fifa.

Zidane afirmou na coletiva de imprensa: "Acho que o Ousmane esteve muito bem, especialmente no início da partida e até o começo do segundo tempo. Esteve bastante dinâmico, e não há problema algum nisso".

E o treinador da França acrescentou: "Estamos acostumados a vê-lo jogar em todas as posições, e ele é bom em cada uma delas. Estou satisfeito com o que ele apresentou, foi nosso líder e um bom exemplo para todos os seus companheiros, e estou feliz".

A defesa de Zidane em favor de Dembélé veio apesar de o jogador não ter marcado em nenhuma das quatro partidas da França desde que o novo treinador assumiu o comando da seleção, o que o deixou sob pressão crescente antes do confronto contra a Bélgica.

Por outro lado, Michael Olise roubou a cena ao marcar dois gols aos 88 e aos 90+1 minutos, além de dar assistência para o gol de Rayan Cherki aos 81 minutos, conduzindo a França a uma grande vitória sobre a Bélgica.

Tudo indica que Zidane ainda confia plenamente em Dembélé, apesar da queda em seu rendimento ofensivo com a seleção, mantendo seu apoio ao astro e líder da equipe durante a próxima etapa.