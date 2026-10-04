Zidane surpreende a todos com declaração ousada sobre a crise de Cristiano Ronaldo

Em meio à onda de críticas que cerca Cristiano Ronaldo, o astro português encontrou um apoio inesperado de um dos nomes mais importantes que construíram ao seu lado uma glória excepcional no Real Madrid, depois que Zinedine Zidane dirigiu uma mensagem de reconhecimento ao seu ex-jogador, num momento em que o capitão de Portugal enfrenta um dos períodos mais polêmicos de sua carreira.

A intensidade da comparação entre Ronaldo e Lionel Messi diminuiu nos últimos anos, depois que o debate pendeu claramente a favor do astro argentino, apesar de o português continuar a balançar as redes mesmo com a queda em suas médias de gols, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

Mas a recente crise de Ronaldo não esteve ligada apenas ao seu desempenho, já que seu comportamento com a seleção de Portugal provocou ampla polêmica, especialmente após sua insatisfação com as decisões do técnico Jorge Jesus durante o período da data Fifa. Após ter participado como titular na primeira partida, o jogador de 41 anos permaneceu no banco de reservas durante toda a segunda partida.

Esperava-se que Ronaldo começasse a terceira partida como reserva, mas ele decidiu deixar a concentração da seleção, em meio a relatos que falam de que ele estaria pensando seriamente em se aposentar da seleção. E, em meio às críticas às quais foi submetido, Zidane veio lhe dar um apoio claro, afirmando sua estima por sua trajetória e por tudo o que ofereceu durante o período em que estiveram juntos no Real Madrid.









Zidane disse na coletiva de imprensa, neste domingo: "Precisamos elogiar sua trajetória magnífica. Tive sorte de tê-lo comigo, pois ele me ajudou a conquistar muitos títulos. Uma saudação a Cristiano! Sempre tive um grande respeito por todos com quem passei algum tempo".

Palavras que carregam muito reconhecimento de um treinador que conheceu Ronaldo de perto, e que podem representar um importante incentivo moral para o astro português diante da tempestade que cerca seu futuro na seleção.



