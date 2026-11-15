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Zinédine Zidane, técnico da seleção francesa, comentou a atuação de seu jogador Kylian Mbappé durante a vitória sobre a Turquia, pelo placar de 2 a 1, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A seleção francesa garantiu a vaga nas quartas de final após liderar o Grupo 1 com 13 pontos, enquanto a Turquia se despediu na lanterna do grupo, sem pontuar.

A rede The Touchline divulgou as declarações de Zidane durante a entrevista coletiva, na qual o técnico francês afirmou: "Nosso objetivo era a classificação, e conseguimos exatamente isso. A missão foi cumprida".

E completou: "Fiquei muito satisfeito com a atuação de Kylian Mbappé hoje. Ele jogou com espírito coletivo e não foi egoísta, e merecia ter marcado dois ou três gols".

Zidane destacou: "O Mbappé criou as chances para si mesmo, e gostei muito do que ele apresentou sem a bola".

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E explicou: "Quando não vejo o que quero ver dentro de campo, é natural sentirmos certa frustração, principalmente no que diz respeito à pressão. Estávamos deixando que eles jogassem. Não fomos nada bem, erramos em tudo. Não fiquei satisfeito".

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Ao mesmo tempo, o site Foot Mercato divulgou a resposta do técnico Zidane sobre a possibilidade de enfrentar a Espanha nas quartas de final.

O confronto com a Espanha, que terminou seu grupo atrás da Inglaterra, pode se repetir, assim como a seleção francesa pode enfrentar a Dinamarca, a Grécia ou a Alemanha, além de outras seleções, de acordo com os resultados das partidas da noite de segunda-feira.

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Quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar novamente a Espanha, país que ele conhece bem e onde ainda reside, Zinedine Zidane não demonstrou disposição para entrar nessa hipótese ou revelar sua posição a respeito.

O treinador respondeu: "Vamos ver qual seleção vamos enfrentar. Teremos um período de descanso e pensaremos nisso mais adiante. Vamos ver o que vai acontecer em março".