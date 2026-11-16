Zidane se curva e De Bruyne aplaude: Arda Güler constrói seu próprio império

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Arda Güler deixou de ser apenas uma promessa e se tornou uma realidade que se impõe a todos. O meia-armador do Real Madrid, eleito "Melhor Jogador Jovem" da última Liga dos Campeões, segue dando saltos de qualidade no clube e na seleção de seu país, a ponto de impressionar o próprio Zinedine Zidane, que disse sobre ele: "É um jogador extremamente bom".

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O astro do Real Madrid está construindo seu próprio império, segundo reportagem do jornal "Marca", a ponto de impressionar Zidane. De acordo com a publicação, ele é o jogador da Liga das Nações que mais sofreu faltas, o segundo que mais finalizou no gol e o quarto que mais criou chances.

Güler levou a Turquia de volta à Copa do Mundo após 24 anos de ausência. Mas nem o desempenho decepcionante da seleção no torneio, em que terminou em último lugar num grupo com Estados Unidos, Austrália e Paraguai, nem a campanha modesta na Liga das Nações, em que também ficou em último no grupo, sem somar nenhum ponto, impediram o ex-jogador do Fenerbahçe de brilhar.

Em suas últimas partidas por Real Madrid e Turquia, ele disputou oito jogos e participou de nove gols: marcou cinco e deu assistência para quatro.

Na derrota por 2 a 1 para a França, ele voltou a deixar sua marca: aos 53 minutos, teve anulado, por impedimento de İsmail Yüksek, um gol que empataria o jogo em 1 a 1, e, aos 90, deu assistência em cobrança de escanteio para Abdülkerim Bardakcı diminuir o placar.

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Após marcar um belo gol de falta direta na derrota por 2 a 1 diante da Bélgica, Kevin De Bruyne afirmou: "Arda Güler é um jogador fantástico, joga em um dos melhores clubes do mundo e é um dos melhores jogadores de futebol do mundo".

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Zinedine Zidane foi na mesma linha: "A Turquia não me surpreendeu. Quando estão com a bola, mostram grande capacidade de jogar bem. São jogadores excelentes com a bola. Arda é um jogador extremamente bom".

O gol contra a Bélgica e a assistência contra a França não foram suficientes para evitar o provável rebaixamento da Turquia à segunda divisão. Ainda assim, com base nas estatísticas, Güler pode ser um forte candidato ao prêmio de melhor jogador desta fase da competição.

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Segundo a Opta, o camisa 15 do Real Madrid é o jogador turco com mais finalizações, com 23, mais passes decisivos, com 11, mais cruzamentos certos, com 7, mais toques na área adversária, com 26, mais dribles bem-sucedidos, com 13, mais duelos vencidos, com 47, e mais faltas sofridas, com 27.

E o brilho dele não se limita à Turquia: ele é o jogador que mais sofreu faltas na Liga das Nações, o segundo que mais finalizou, atrás de Nikola Krstović, com 26 finalizações, o quarto que mais criou chances de gol, com cinco, e o que mais acertou passes no último quarto do campo, com 114.

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Na Turquia, há quem peça um passo adiante: que Güler seja o capitão desta equipe. "Precisamos de um líder no vestiário, e os últimos seis jogos provaram isso: o capitão desta equipe não deve ser Hakan Çalhanoğlu, e sim Arda Güler, que dá tudo de si pela seleção. Liderança e responsabilidade não têm idade, pertencem apenas a quem as merece", aponta o jornal turco "Sabah".