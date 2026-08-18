Zinedine Zidane, novo treinador da seleção francesa, segue dando os últimos retoques em sua comissão técnica, preparando-se para iniciar sua missão com os "Bleus", depois que a Federação Francesa de Futebol revelou na semana passada a maior parte da equipe que trabalhará ao seu lado.

Nesse contexto, o jornalista francês Xavier Giraudon se prepara para assumir o cargo de responsável de imprensa da seleção francesa, sucedendo Raphaël Raymond, que geriu as relações entre a seleção e os meios de comunicação desde 2018.

Segundo revelou o jornal "Le Parisien" e confirmou a "Radio Monte Carlo", Giraudon, jornalista dos canais "Canal+" e "InfoSport+", começará em breve em sua nova função, no âmbito dos últimos ajustes que Zidane vem promovendo em sua comissão técnica e administrativa.

Uma relação antiga com Zidane

Giraudon tem um conhecimento antigo de Zidane, tendo acompanhado as partidas do Bordeaux durante o período em que o ex-astro francês jogou pelo clube na década de 1990.

O jornalista francês foi um dos nomes que acompanharam a trajetória de Zidane em seus primórdios, antes que este se transformasse em um dos maiores craques do futebol mundial com a Juventus e depois com o Real Madrid, e levasse a seleção de seu país à conquista da Copa do Mundo de 1998.

Espera-se que essa relação antiga entre os dois homens ajude a facilitar a tarefa de Giraudon em seu novo cargo, especialmente porque Zidane optou por recorrer a ele na estruturação de sua nova comissão no centro de treinamento da seleção francesa em Clairefontaine.

Outro campeão do Mundial de 1998 a caminho?

À espera do anúncio dos demais nomes, Zidane se prepara para apresentar sua comissão técnica e administrativa completa em uma coletiva de imprensa marcada para o próximo mês.

Espera-se que a comissão reúna cerca de 25 pessoas, entre elas o ex-goleiro Fabien Barthez, que ficou encarregado do treinamento dos goleiros.

Mas Barthez pode não ser o único campeão do mundo da edição de 1998 a se juntar à comissão técnica de Zidane, já que o nome de Bernard Diomède tem circulado com força nas últimas semanas.

Diomède ocupa atualmente o cargo de técnico da seleção francesa sub-20, e pode estar entre as opções apresentadas para integrar a comissão técnica de Zidane, num movimento que poderia reunir novamente vários campeões da geração de ouro do futebol francês.

Início difícil para Zidane

Assim que sua comissão estiver completa, Zidane iniciará oficialmente sua aventura à frente da seleção francesa em um confronto fora de casa contra a Turquia no dia 25 de setembro, pela Liga das Nações da Europa.

E apenas três dias depois, a seleção francesa visitará a Bélgica, antes de Zidane disputar sua primeira partida em solo francês quando receber a seleção italiana no dia 2 de outubro, no Stade de France.

O treinador francês trabalha atualmente para concluir todos os detalhes de sua comissão antes de entrar oficialmente na nova etapa, da qual o público francês espera muito, especialmente com o retorno de um dos maiores ícones do futebol francês ao comando da seleção após anos de espera.