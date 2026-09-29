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Zidane recompensa astros da França antes do confronto contra a Itália

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A
Bélgica x França
Bélgica
Z. Zidane
França
Itália
Bélgica

Os Bleus na liderança

Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, decidiu recompensar seus jogadores após a preciosa vitória fora de casa diante da Bélgica (1 a 0), na última segunda-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O único gol da partida saiu aos 88 minutos, marcado pelo reserva Michael Olise, o que fez explodir a loucura de Zidane fora das quatro linhas.

A seleção da França passou a liderar seu grupo com 6 pontos, após a vitória na primeira rodada diante da Turquia (1 a 0).

A seleção da França se prepara para enfrentar a Itália no estádio "de France", na próxima sexta-feira, pela terceira rodada do torneio.

Segundo a rede "Foot Mercato", Zidane decidiu conceder aos seus jogadores um dia de folga, três dias antes de receber a Itália.

Vale lembrar que o esquadrão da França voltará a receber a Bélgica na quarta rodada do torneio, no próximo dia 5 de outubro.


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