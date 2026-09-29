A Federação Francesa de Futebol revelou a verdade sobre a existência de um plano para homenagear Didier Deschamps, ex-técnico da seleção da França, no estádio "Stade de France", à margem das duas próximas partidas da Liga das Nações da Europa diante de Itália e Bélgica.

Com o futuro ainda cercado de incertezas, Didier Deschamps não receberá uma homenagem da torcida do "Stade de France" durante os jogos da seleção francesa contra a Itália (2 de outubro) e a Bélgica (5 de outubro), segundo informou a rede francesa "RMC Sport".

Embora o retorno da seleção francesa ao seu solo fosse permitir à Federação Francesa de Futebol a oportunidade de prestar uma última homenagem a Didier Deschamps, técnico da seleção francesa por 14 anos, isso não ocorrerá durante as duas próximas partidas da Liga das Nações da Europa em território francês.

Depois de ter sido o técnico com o período mais longo à frente da seleção francesa, Deschamps passou o comando a Zinedine Zidane após a última Copa do Mundo, na qual a França terminou em quarto lugar. Desde então, o treinador dos campeões mundiais de 2018 não anunciou seu próximo desafio nem seu retorno ao mundo do futebol.

Ainda assim, de acordo com a rede "RMC Sport", nenhuma homenagem ao ex-técnico será realizada na próxima sexta-feira no Stade de France, nem durante a partida entre França e Bélgica na próxima segunda-feira.

A Federação Francesa de Futebol esclareceu que a questão é de timing, já que as atenções estarão voltadas para o retorno de Zidane ao estádio no qual conquistou suas maiores glórias.

A próxima convocação da seleção francesa terá apenas uma partida em casa, no dia 15 de novembro contra a Turquia, em Bordeaux, para dar sequência à disputa da fase de grupos da Liga das Nações da Europa. Mas, também nesse caso, as coisas parecem não estar preparadas para homenagear o legado do ex-técnico da seleção francesa de forma condigna.

Ainda não há data definida e, caso uma cerimônia de homenagem seja realizada, é provável que ocorra na primavera do próximo ano. Se a seleção francesa se classificar para as quartas de final da Liga das Nações da Europa (o que exige que termine em uma das duas primeiras posições de seu grupo), ela disputará uma partida em casa no fim de março.



