Zinedine Zidane, o novo técnico da seleção da França, revelou sua intenção de mudar a forma como é feita a filmagem dos jogadores em sua chegada ao centro de Clairefontaine, ressaltando que a comissão técnica trabalhará para reduzir o espetáculo midiático que acompanha os momentos de chegada, buscando impor um maior controle sobre as imagens.

Zidane afirmou, durante sua coletiva de imprensa após anunciar sua primeira lista de convocados: "Não há uma mensagem que peça sobriedade, o que vamos mudar é que, assim que chegarmos lá, não haverá necessidade de fazer todo esse espetáculo", explicando que a seleção tentará "controlar as imagens de forma mais rigorosa", ao mesmo tempo em que reconheceu que as imagens acabarão chegando à mídia e ao público.

Esse posicionamento faz parte da visão de Zidane sobre a maneira de administrar a seleção francesa, depois de ele ter afirmado que sua missão não se limita a escolher os jogadores dentro de campo, mas também inclui a organização do ambiente da concentração e a gestão dos detalhes que cercam a equipe.