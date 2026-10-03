Apesar de não ter balançado as redes nos três primeiros jogos da seleção francesa, durante a atual pausa para os jogos internacionais, Ousmane Dembélé conta com uma forte defesa do técnico Zinédine Zidane, que valoriza o que o jogador acrescenta ao desempenho coletivo.

Dembélé encara a situação com tranquilidade, e está convicto de sua capacidade de mudar o cenário diante da Bélgica, na segunda-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, segundo a rede "RMC" francesa.

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"O que isso significa? No Paris Saint-Germain é melhor, e aqui o quê?". Talvez este seja o primeiro sinal de irritação de Zinédine Zidane desde que assumiu o comando da seleção, e veio como resposta à pergunta de um jornalista sobre a diferença entre o nível de Dembélé no Paris Saint-Germain e seu nível ao lado da seleção francesa.

Zidane defendeu seu jogador, afirmando: "Achei que ele esteve bem nos três jogos em que o vimos. Ousmane faz o que Ousmane faz. Estou satisfeito com o que ele faz em campo, porque ele se movimenta muito... É isso que nos interessa, porque ele faz muito bem. Não tenho muito o que lhe cobrar".

Sobre a falta de eficiência de Dembélé diante do goleiro italiano Donnarumma, Zidane insistiu: "É verdade que ele não marcou, mas teve chances. Além disso, pensamos sempre no gol, e dizemos que ele precisa marcar, mas eu vejo as coisas de outra forma. E estou satisfeito com o que vi dos meus jogadores".

Por sua vez, Dembélé lida com a situação com tranquilidade, pois se acostumou ao longo de toda a sua carreira com as críticas, seja no Paris Saint-Germain, no Barcelona ou na seleção francesa.

A França havia vencido a Turquia e depois a Bélgica pelo mesmo placar (1 a 0), antes de empatar com a Itália (1 a 1) na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.







