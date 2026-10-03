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France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Zidane expressa seu incômodo após criticar Dembélé

França x Bélgica
França
Bélgica
Liga das Nações A
França x Itália
Itália
Z. Zidane
O. Dembele
França
Bélgica
Itália

Zizo rejeita as críticas direcionadas ao seu jogador

Apesar de não ter balançado as redes nos três primeiros jogos da seleção francesa, durante a atual pausa para os jogos internacionais, Ousmane Dembélé conta com uma forte defesa do técnico Zinédine Zidane, que valoriza o que o jogador acrescenta ao desempenho coletivo.

Dembélé encara a situação com tranquilidade, e está convicto de sua capacidade de mudar o cenário diante da Bélgica, na segunda-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, segundo a rede "RMC" francesa.

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"O que isso significa? No Paris Saint-Germain é melhor, e aqui o quê?". Talvez este seja o primeiro sinal de irritação de Zinédine Zidane desde que assumiu o comando da seleção, e veio como resposta à pergunta de um jornalista sobre a diferença entre o nível de Dembélé no Paris Saint-Germain e seu nível ao lado da seleção francesa.

Zidane defendeu seu jogador, afirmando: "Achei que ele esteve bem nos três jogos em que o vimos. Ousmane faz o que Ousmane faz. Estou satisfeito com o que ele faz em campo, porque ele se movimenta muito... É isso que nos interessa, porque ele faz muito bem. Não tenho muito o que lhe cobrar".

Sobre a falta de eficiência de Dembélé diante do goleiro italiano Donnarumma, Zidane insistiu: "É verdade que ele não marcou, mas teve chances. Além disso, pensamos sempre no gol, e dizemos que ele precisa marcar, mas eu vejo as coisas de outra forma. E estou satisfeito com o que vi dos meus jogadores".

Por sua vez, Dembélé lida com a situação com tranquilidade, pois se acostumou ao longo de toda a sua carreira com as críticas, seja no Paris Saint-Germain, no Barcelona ou na seleção francesa.

A França havia vencido a Turquia e depois a Bélgica pelo mesmo placar (1 a 0), antes de empatar com a Itália (1 a 1) na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.



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