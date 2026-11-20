Compartilhar Siga GOAL no Google

Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, rejeitou tratar o aguardado confronto contra a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações como uma oportunidade de vingança pela eliminação na semifinal da Copa do Mundo e garantiu que o objetivo da França é chegar às semifinais do torneio e brigar pelo título.

Publicidade

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a derrota da Espanha para a Inglaterra, no último domingo, empurrou a seleção para um caminho mais difícil na Liga das Nações. A equipe terminou a fase de grupos em segundo lugar, e o sorteio a colocou diante da França nas quartas de final, com o jogo de volta sendo disputado fora do território espanhol.

O confronto traz lembranças da semifinal da Copa do Mundo, quando a seleção espanhola eliminou a França e chegou à final contra a Argentina, antes de conquistar o título.

Zidane, técnico da seleção francesa, falou sobre o aguardado duelo contra a Espanha e destacou o foco no próximo desafio, sem se prender ao que aconteceu em julho passado.

"Não se trata de vingança pela semifinal da Copa do Mundo, mas de uma competição diferente e de um grupo novo. O objetivo continua o mesmo: chegar à semifinal e conquistar o título da Liga das Nações", afirmou Zidane.

Publicidade Publicidade

O jogo de ida das quartas de final está marcado para 25 de março de 2027, enquanto a seleção francesa receberá o jogo de volta no dia 28 do mesmo mês.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ESP Liga das Nações A 15:45 FRA

O sorteio das quartas de final também definiu o restante do caminho até a final da Liga das Nações. O vencedor do confronto entre Espanha, campeã mundial e europeia, e França enfrentará o vencedor do duelo entre Holanda e Portugal.

Do outro lado da chave, o vencedor de Alemanha e Bélgica enfrentará o vencedor de Inglaterra e Noruega.

Publicidade

As semifinais estão marcadas para os dias 9 e 10 de junho de 2027, e a final será disputada no dia 13 do mesmo mês.

Zidane também analisou a força da seleção espanhola. O treinador afirmou que sabia da dificuldade do confronto desde o início e garantiu que a comissão técnica vai estudar o adversário de forma minuciosa.

Publicidade

"Sabíamos que enfrentaríamos um adversário forte. Será a Espanha, atual campeã do mundo. Nós os conhecemos bem, mas acompanhamos os jogos mais recentes deles e vamos analisar tudo com a minha comissão técnica. Para ir longe em qualquer torneio, é preciso enfrentar as melhores seleções e eliminá-las", disse.

Sobre a preparação da França para o confronto, Zidane explicou que a comissão técnica vai acompanhar os jogadores que se juntaram ao grupo em novembro, além dos demais atletas, para escolher o melhor grupo possível para esse desafio.

Publicidade

"Vamos continuar acompanhando os jogadores que estiveram conosco em novembro, assim como os demais, para montar a melhor lista possível para este belo desafio. Sei que todos estão disputando jogos importantes por seus clubes e que só voltaremos a nos reunir daqui a quatro meses, mas tenho certeza de que eles vão manter esse confronto importante em mente para estarem prontos em março", completou.