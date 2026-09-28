Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, elogiou seu craque Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, autor do gol da vitória agônica dos Bleus diante da Bélgica.
O gol, marcado aos 88 minutos, provocou uma alegria enlouquecida em Zidane, durante o confronto com a Bélgica, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.
Olise entrou como substituto aos 77 minutos no lugar de seu companheiro Bradley Barcola e, exatamente 11 minutos depois, deu à França a segunda vitória no torneio europeu.
Zidane disse em suas declarações após a partida sobre Olise: "Eu o vi driblar um zagueiro e pensei comigo mesmo: 'Ele vai marcar'. Eu o torcia com toda a minha alma. É um talento excepcional. Adoro esse tipo de jogador".
E acrescentou, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato": "Quando ele joga, quer encantar a torcida. Mas não é só isso. Tem uma percepção altíssima de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar".
A equipe do treinador Zidane tem 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Bélgica, comandada por Mark van Bommel, sofreu sua primeira derrota, parando nos 3 pontos na terceira colocação, atrás da Itália, a vice-líder, pelo saldo de gols.
Vale lembrar que Zidane assumiu o comando da seleção da França, sucedendo Didier Deschamps, que deixou os Bleus após o fim da Copa do Mundo de 2026, na qual a França terminou na quarta colocação.