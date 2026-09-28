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Zidane elogia Oulissi: um talento excepcional, adoro esse tipo de jogador

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
Z. Zidane
M. Olise
Bélgica
França

Grande elogio de Zizo ao astro do Bayern de Munique

Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, elogiou seu craque Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, autor do gol da vitória agônica dos Bleus diante da Bélgica.

O gol, marcado aos 88 minutos, provocou uma alegria enlouquecida em Zidane, durante o confronto com a Bélgica, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

Olise entrou como substituto aos 77 minutos no lugar de seu companheiro Bradley Barcola e, exatamente 11 minutos depois, deu à França a segunda vitória no torneio europeu.

Zidane disse em suas declarações após a partida sobre Olise: "Eu o vi driblar um zagueiro e pensei comigo mesmo: 'Ele vai marcar'. Eu o torcia com toda a minha alma. É um talento excepcional. Adoro esse tipo de jogador".

E acrescentou, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato": "Quando ele joga, quer encantar a torcida. Mas não é só isso. Tem uma percepção altíssima de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar".

A equipe do treinador Zidane tem 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Bélgica, comandada por Mark van Bommel, sofreu sua primeira derrota, parando nos 3 pontos na terceira colocação, atrás da Itália, a vice-líder, pelo saldo de gols.

Vale lembrar que Zidane assumiu o comando da seleção da França, sucedendo Didier Deschamps, que deixou os Bleus após o fim da Copa do Mundo de 2026, na qual a França terminou na quarta colocação.

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