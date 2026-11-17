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A seleção espanhola conhecerá na próxima sexta-feira, 20 de novembro, seu adversário nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA, com a possibilidade de enfrentar uma das grandes seleções: a França (terceira colocada no ranking da Fifa), a Alemanha, que entrará no top 10 mundial dentro de alguns dias após atropelar a Holanda, e Portugal (sétimo colocado), a quem basta um empate em Cardiff para garantir a classificação na liderança do grupo.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", Portugal só perderá a liderança em caso de derrota, combinada com uma vitória da Dinamarca, a sensação do grupo, sobre a Noruega.

A vontade da Espanha de conquistar a Liga das Nações é evidente, depois do grande esforço feito pela seleção no último domingo, no Metropolitano, para buscar o empate e manter a liderança do seu grupo.

Embora a seleção espanhola não tenha alcançado seu objetivo, a ambição continua viva: o time sonha em se tornar a primeira seleção da história a reunir os títulos da Eurocopa, da Copa do Mundo e da Liga das Nações, além da medalha de ouro olímpica.

Independentemente de quem seja o adversário, o confronto carrega contas antigas, sobretudo se do outro lado estiver a França, que terá motivação extra para enfrentar a Espanha depois de ter sido derrotada por ela em ocasiões marcantes.

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O primeiro desses duelos remonta à semifinal da Eurocopa de 2024, em Munique, quando a Espanha venceu por 2 a 1, virando o placar após sair atrás com um gol logo no início, graças a um golaço de Lamine e a outro gol marcado por Dani Olmo poucos minutos depois.

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A seleção espanhola também eliminou a França da Liga das Nações em Stuttgart, em 2025, após uma partida histórica que terminou 5 a 4 e que, em determinado momento, teve um domínio espanhol avassalador.

O confronto mais recente aconteceu em Dallas, quando a seleção espanhola fez uma grande exibição que a levou à final da Copa do Mundo, graças aos gols de Oyarzabal e Pedro Porro.

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Naquela partida, a França não jogou no nível esperado, enquanto Rodri impôs seu domínio no meio-campo e Lamine desgastou o lateral Digne pelo seu setor, ao mesmo tempo em que o quarteto de estrelas francesas não conseguiu criar nenhum perigo real à meta de Unai Simón.

A nova seleção francesa, comandada por Zinedine Zidane, que vai suceder Didier Deschamps, conta com suas principais estrelas habituais, a começar por Olise, Mbappé, Doué e Dembélé, além de caras novas como Kroupi, o que lhe dá grande motivação para se vingar da Espanha.

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O segundo adversário já confirmado nas contas do sorteio é a Alemanha, que fez uma exibição impressionante em Berlim e goleou a Holanda por 5 a 0, um resultado que mostra que a marca de Jürgen Klopp começa a aparecer no desempenho da equipe.

Com o brilho de Wirtz, a aposta em Havertz como centroavante de ofício e a estabilidade do meio-campo com Kimmich e Pavlović, a seleção alemã não terá dificuldade para motivar seus jogadores caso o sorteio a coloque diante da Espanha.

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O confronto de Stuttgart segue como um dos momentos mais marcantes da história entre as duas seleções, depois que a Espanha fez uma partida excepcional no Neckarstadion, com as arquibancadas lotadas e um clima de festa em um país que se preparava para comemorar o título da sua seleção.

A seleção espanhola, porém, mostrou personalidade forte e resistiu à pressão alemã, levando o jogo para a prorrogação. Quando todos acreditavam que a decisão iria para os pênaltis, Merino subiu alto, como seu pai havia feito um quarto de século antes, e marcou um belo gol de cabeça que deu a vitória à Espanha.

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Embora a seleção espanhola tenha sofrido historicamente vários reveses diante da Alemanha, as vitórias mais importantes dos últimos anos foram suas, a começar pela final da Eurocopa de 2008 e, depois, pela semifinal da Copa do Mundo de 2010.

A Espanha também conquistou uma vitória histórica por 6 a 0 no estádio La Cartuja, em uma partida na qual Ferran Torres marcou três gols, antes de reafirmar sua superioridade sobre a Alemanha com a vitória na semifinal da Eurocopa de 2024.

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Portugal é o último possível adversário da Espanha nas quartas de final. Sua classificação ainda não está definida, mas todos os indícios apontam que ela virá, o que significa que a seleção espanhola terá pela frente dois confrontos dificílimos.

Seria o primeiro duelo entre as duas seleções na era pós-Cristiano Ronaldo na seleção, também com as oitavas de final da Copa do Mundo em mente, já que a Espanha eliminou Portugal em Dallas, com um gol de Merino, garantindo sua vaga nas quartas de final.

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Os jogos das quartas de final estão marcados para o período de 22 a 30 de março, lembrando que Portugal é o atual campeão da competição.