Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, afirmou que Kylian Mbappé era o mais merecedor de conquistar o prêmio Bola de Ouro, elogiando as qualidades do atacante do Real Madrid, que terminou em segundo lugar, atrás do inglês Harry Kane, premiado neste ano pela revista "France Football" como o melhor jogador do mundo.

Zidane disse, em entrevista à rede "Téléfoot" neste domingo, respondendo a uma pergunta sobre o prêmio Bola de Ouro: "No que diz respeito à Bola de Ouro, cada pessoa tem suas preferências quanto ao vencedor. Mbappé terminou a disputa em segundo lugar, e simplesmente temos que aceitar os resultados. Mbappé estava se sentindo decepcionado, porque merecia ganhar a Bola de Ouro, isso é certo".

E o técnico francês acrescentou: "Tenho certeza de que Kylian Mbappé ficará feliz em vestir a camisa da seleção francesa novamente. Durante minha primeira partida como técnico da seleção, ele marcou um gol, mas teve que voltar por causa da lesão. Ele queria continuar com o grupo, mas isso não foi possível. É um jogador que acompanho com grande interesse, e deve-se dar muita atenção a ele".

A lenda do futebol francês também elogiou Désiré Doué, um dos mais destacados talentos em ascensão da França, isso antes da próxima data Fifa, durante a qual a seleção francesa buscará a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Europa.

Zidane disse sobre Doué: "Gosto da ousadia que ele tem, pois joga como se estivesse disputando uma partida no bairro em que cresceu. É isso que me agrada, porque essa é a mentalidade que devemos exigir dos jogadores dentro de campo".