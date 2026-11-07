Zinedine Zidane, treinador da seleção francesa, expressou sua profunda tristeza pela morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, que faleceu esta semana após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de um choque com o goleiro da equipe adversária durante uma partida da segunda divisão espanhola.

Em entrevista coletiva, durante o anúncio da convocação da seleção francesa para os jogos da Liga das Nações da UEFA, Zidane disse que ficou profundamente abalado com o ocorrido, afirmando que ver uma cena como essa dentro dos campos de futebol é algo extremamente doloroso.

O treinador francês acrescentou: "Sinto uma tristeza profunda pelo que aconteceu. Fiquei muito abalado, a ponto de sentir arrepios, pois ninguém jamais quer ver algo assim em um campo de futebol".

Zidane enviou uma mensagem de solidariedade à família do jogador falecido, manifestando sua esperança de que uma tragédia como essa não se repita, ao dizer: "Antes de tudo, sinto muito pela família dele; espero não ver algo assim novamente em um campo de futebol enquanto eu viver".