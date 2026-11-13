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A seleção da França, comandada por Zinedine Zidane, sofreu sua primeira derrota desde que o técnico francês assumiu o cargo, após cair diante da Itália pelo placar de 3 a 1, na noite de quinta-feira, no estádio San Siro, pela Liga das Nações da UEFA, em uma partida que revelou uma série de pontos fracos que precisam ser corrigidos no elenco dos Bleus.

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E, apesar da ausência de vários jogadores titulares, com destaque para Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Jules Koundé, a seleção francesa entrou no confronto de Milão com grande ambição, e Michael Olise conseguiu lhe dar a vantagem aproveitando um erro do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

Mas a seleção francesa não manteve sua superioridade, antes de desmoronar no segundo tempo e sofrer três gols, perdendo a primeira partida na era Zidane.

E, embora a situação da França na disputa por uma vaga nas quartas de final não tenha sido afetada de forma decisiva, a equipe terá de garantir sua classificação quando enfrentar a Turquia, depois de amanhã, domingo, em Bordeaux.

Além disso, Zidane não enfrenta, até o momento, pressões que ameacem seu cargo, mas a derrota em San Siro levantou muitos pontos de interrogação na imprensa francesa e europeia.

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"Colapso": a defesa da França sob a lupa

A imprensa francesa concentrou-se no colapso que atingiu a seleção após o intervalo, depois de a equipe ter se apresentado bem durante o primeiro tempo antes de perder completamente o equilíbrio.

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O jornal "L'Équipe", em sua versão digital, descreveu a partida como o "primeiro tropeço" na era Zidane, enquanto sua edição impressa destacou a grande mudança no desempenho da seleção, falando de um "colapso francês" após o intervalo, especialmente no aspecto defensivo, onde os dois laterais da equipe continuaram a apresentar níveis decepcionantes.

O jornal escolheu uma manchete principal marcante: "Submersos, afundaram", numa referência às fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Milão durante a partida, bem como ao colapso da seleção francesa no segundo tempo.

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Por sua vez, o jornal "Le Parisien" concentrou-se na falta de rigor e solidez defensiva da França, além da pouca experiência internacional do jovem grupo em que Zidane se apoia, e descreveu alguns jogadores da equipe como ainda "frágeis demais" para esse nível.

O jornal também colocou uma foto de Zidane na capa de sua edição impressa, acompanhada da frase "Primeiro tropeço na era Zidane".

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A Europa não se preocupa, e a Espanha fala em "apuro sem Mbappé"

Na Itália, a comemoração pela vitória sobre a França esteve fortemente presente, especialmente após a ausência da seleção italiana nas três últimas edições da Copa do Mundo. A imprensa italiana considera que a seleção iniciou uma fase de reconstrução, com elogios ao treinador Roberto Mancini, visto como "o homem ideal" para conduzir essa etapa.

Já na Alemanha, a imprensa não se mostrou muito preocupada com a situação da seleção francesa, e a "Sky Sport" concentrou-se nas declarações tranquilizadoras feitas por Zidane após a partida, ao mesmo tempo em que apontava que a equipe ainda tem uma "margem para evoluir".

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Por sua vez, o jornal "Bild" não se estendeu muito na análise da derrota, limitando-se a enfatizar o fato de ter sido a primeira derrota de Zidane desde que assumiu o comando da seleção francesa.

Na Inglaterra, o brilho de Harry Kane e a história que ele escreveu com a seleção dos "Três Leões" dominaram a maior parte da cobertura, e o confronto entre Itália e França não recebeu grande atenção, à exceção da menção de que Zidane sofreu sua primeira derrota com os "Bleus".

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Já na Espanha, a vitória da seleção espanhola sobre a República Tcheca liderou as manchetes dos jornais, mas o jornal "As" também mencionou a primeira derrota de Zidane com a França.

A derrota da França teve um espaço maior no site do jornal, onde seu correspondente na França abordou o que descreveu como a "dependência de Mbappé", sob o título "Grande apuro sem Mbappé".

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O relato apontou o sofrimento da França no aspecto ofensivo e sua falta de eficácia, somados aos grandes erros defensivos, e criticou de forma especial Malo Gusto, a quem descreveu como tendo feito uma "partida catastrófica" e testado seriamente a paciência de Zidane.

E, com um tom mais pessimista do que o restante da imprensa europeia, o "As" considerou que as chances da França de terminar o grupo na liderança passaram a estar "seriamente ameaçadas", avaliando que a vitória sobre a Turquia se tornou necessária para evitar entrar em um verdadeiro "drama" durante a próxima fase.