O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, afirmou que não sente nenhum arrependimento em relação à sua famosa cabeçada em Marco Materazzi, na final da Copa do Mundo de 2006.

A seleção da França se prepara para enfrentar a Itália, nesta sexta-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

A rede France 24 divulgou as declarações de Zidane, quando foi questionado sobre o episódio que resultou em sua expulsão na prorrogação da sua última partida de todos os tempos como jogador.

O técnico da França disse: "Aquelas imagens sempre vão existir para me lembrar do que aconteceu em 2006, porque são exibidas constantemente".

Zidane acrescentou, durante uma coletiva de imprensa no Stade de France, que recebe o aguardado confronto: "Felizmente, aquilo não foi a única coisa que fiz, houve outras coisas mais bonitas, e por isso tento pensar mais nos aspectos positivos".

E prosseguiu: "Não sinto arrependimento, porque aquilo fez parte da minha carreira", ressaltando que não voltou a conversar com Materazzi desde aquela noite em Berlim, durante a partida final decidida pela Itália nas cobranças de pênaltis.

Zidane disse: "Em 2006, eu não sabia que me tornaria técnico. Achava que aquilo era o fim de tudo, e por isso foi muito difícil para mim".

E reforçou: "Não tenho orgulho do que aconteceu. Eu disse isso inúmeras vezes, mas faz parte da minha carreira, não dá para fazer apenas coisas maravilhosas".

Zidane, de 54 anos, assumiu o comando da França no fim de julho passado, substituindo seu ex-companheiro de seleção, Didier Deschamps, que deixou o cargo após 14 anos no comando.

O ex-técnico do Real Madrid disputou suas duas primeiras partidas à frente da seleção francesa fora de casa, nas quais a França venceu por 1 a 0 na Turquia, e pelo mesmo placar na Bélgica, pela Liga das Nações da Europa.

A partida de sexta-feira, diante de arquibancadas totalmente lotadas, com cerca de 80 mil espectadores no estádio nacional situado ao norte da capital Paris, marcará o retorno de Zidane ao Stade de France, onde ele ainda ocupa uma posição simbólica de grande importância para a torcida francesa.

Zidane disse: "Será um momento muito emocionante", vale lembrar que sua última aparição no Stade de France como jogador foi em um amistoso contra o México em 2006.



