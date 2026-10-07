Zidane acaba com um velho hábito de Deschamps na seleção da França

Uma reportagem da imprensa afirmou nesta quarta-feira que Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, mudará radicalmente um antigo hábito de Didier Deschamps, ex-treinador dos Bleus.

A seleção francesa ainda não garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, mas pode se dar por satisfeita com seu desempenho durante a atual data Fifa.

Com três vitórias e um empate em quatro partidas, os Bleus lideram o Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, com 10 pontos, três à frente da Itália, vice-líder, e quatro à frente da Bélgica, terceira colocada.

Depois de ter demonstrado sua satisfação com os primeiros passos no comando da seleção francesa, Zinedine Zidane tem agora um mês inteiro para se preparar para a próxima data Fifa.

De acordo com o jornal "L'Équipe", o novo treinador da França pretende aproveitar esse período para trabalhar de uma forma completamente diferente de Didier Deschamps.

No passado, Deschamps enviava seus auxiliares, Guy Stéphan e Franck Raviot, para acompanhar os jogadores profissionais que atuam fora da França, enquanto Zidane planeja viajar ele próprio o máximo possível para estar em contato direto com seus jogadores.