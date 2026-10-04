Zidane abre o coração antes do confronto com a Bélgica: Sinto-me frustrado e não queremos uma posse de bola estéril

Zinédine Zidane não precisou de muito tempo para deixar sua marca na seleção francesa, após conquistar duas vitórias em suas duas primeiras partidas fora de casa, antes de tropeçar no empate diante da Itália. Mas ele reconheceu que o fim de seu primeiro período internacional como técnico dos Bleus traz um sentimento especial, depois de ter passado mais de duas semanas com seus jogadores.

Zidane assumiu o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo, dando início a uma nova era que conquistou a admiração dos jogadores e dos torcedores, enquanto os primeiros resultados se mostraram promissores, apesar de o desempenho ofensivo não ter alcançado o nível esperado.

A seleção francesa conquistou duas vitórias difíceis sobre Turquia e Bélgica pelo placar de 1 a 0, antes de empatar com a Itália por 1 a 1 na noite de sexta-feira, no Stade de France, no primeiro tropeço da equipe sob o comando de seu novo técnico.

Zidane disse, durante a coletiva de imprensa antes do confronto com a Bélgica: "As exigências são as mesmas, mas a diferença é que o trabalho na seleção é diferente do clube. Eu curtia o trabalho diário, e agora assumo um papel diferente, mas meu desejo de trabalhar em harmonia com minha equipe não mudou".

Ele afirmou que seu novo projeto precisa de tempo, apesar de seu desejo constante de conquistar vitórias, acrescentando: "Nós sempre queremos vencer, somos competidores. O mais importante é se preparar bem para as partidas e se sentir à vontade dentro de campo. Estou muito satisfeito com a mentalidade que vi até agora".









O treinador francês prosseguiu: "Tenho convicções claras, amo a seleção francesa e tenho jogadores de altíssimo nível, mas sei que isso vai levar tempo. Estou muito feliz com o que vi".

Zidane não escondeu seu sentimento de pesar com a aproximação do fim do período da data Fifa, dizendo: "Foi maravilhoso passar 15 dias com os jogadores, e sinto certa frustração com o fim deste período. Ainda temos um último esforço pela frente para sairmos da concentração felizes".

Ao falar sobre sua visão tática e o método de trabalho que busca consolidar com a seleção francesa, Zidane revelou que a atual fase do Paris Saint-Germain representa uma de suas fontes de inspiração, diante do estilo ofensivo e da pressão adiantada que caracterizam a equipe parisiense.

Zidane disse: "Com certeza, muito. É uma equipe ofensiva, que pressiona com força em zonas adiantadas do campo para tentar roubar a bola do adversário. Eles querem ter a posse de bola, não ficar correndo atrás dela".

E acrescentou: "Eu era um armador de jogadas e adorava ter a posse de bola. Não queremos apenas uma posse estéril, mas sim ser capazes de arrancar com rapidez no último terço do campo. E isso vai acontecer, inevitavelmente".









Tudo indica que Zidane se prepara para fazer várias mudanças na escalação da seleção francesa diante da Bélgica, diante de seu desejo de dar oportunidade ao maior número possível de jogadores ao longo das quatro partidas previstas neste período.

Zidane disse, em resposta à possibilidade de fazer mudanças amplas: "Sim, haverá mudanças, como já fizemos antes. Temos quatro partidas, e por isso faremos ajustes ao longo delas, e talvez algumas mudanças adicionais".

E explicou: "Jogamos na sexta-feira, e estamos agora na véspera da partida, então não devemos fazer nada apenas para vencer. Daremos o nosso melhor, mas com todos os nossos 23 jogadores. Haverá algumas mudanças adicionais, sim".

Zidane esbarra em uma seleção da Bélgica motivada para se vingar de sua derrota por 0 a 1 no confronto anterior, depois de ter entrado em sua última partida com a moral elevada após sua grande vitória sobre a Turquia.

O treinador francês busca encerrar seu primeiro período internacional com uma nova vitória, que será a primeira dele no Stade de France desde que assumiu o comando dos Bleus, para seguir construindo seu novo projeto com firmeza e confiança.